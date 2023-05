Mãe salva filhos de incêndio e é hospitalizada com queimaduras graves

Uma mulher sofreu queimaduras de segundo grau no rosto e nos braços após salvar os filhos de um incêndio, ocorrido em Blumenau-SC, na última segunda-feira (29). A vítima precisou ser levada em uma ambulância ao hospital mais próximo para receber os cuidados médicos necessários.

O incêndio começou por volta das 15h em uma casa de dois andares, que era dividida em três quitinetes. No momento do acidente, apenas uma família estava no local.

VEJA MAIS

A mulher conseguiu resgatar os três filhos pequenos do local e nenhum deles ficou ferido. Entretanto, ela sofreu queimaduras consideradas graves e apresentou tosse, fraqueza e irritação nas vias aéreas.

As chamas foram cessadas em cerca de 20 minutos por uma equipe do Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, o local foi interditado pela Defesa Civil por terem sido identificadas rachaduras nas paredes após o incêndio. Os socorridos afirmaram não ter sido possível identificar a causa das chamas, sendo necessária uma perícia mais aprofundada no local.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)