Historiadora deixa terra natal e funda hotel em Barcarena

Barcarenense por adoção, a Capixaba Laura Covre Kozak, de 46 anos de idade, chegou em Barcarena há 37 anos realizando o sonho de morar e trabalhar na Amazônia. Ao lado do finado esposo, Miguel Kozak, trouxe na bagagem o projeto de se tornarem empresários no ramo hoteleiro.

Professora de História, dona Laura se apaixonou pela Cultura Barcarenense. “O Anglo foi um grande aprendizado para mim. Pude conviver com a cultura barcarenense e a de diversas regiões, já que os moradores daquela época vinham de diversos cantos do Brasil”, conta a empresária se referindo ao período que atuou como Supervisora Escolar no Colégio Anglo Americano.

Logo que chegou na Vila dos Cabanos, o casal deu início ao projeto do Hotel Equinócios, em sociedade com um professor, amigo do casal. “Em sociedade, eles fizeram um financiamento para construir o hotel, mas era um hotelzinho de 28 apartamentos”, explica como tudo começou. Dona Laura relembra como o marido trabalhou pesado na obra: “Ele foi pedreiro, ele foi tudo. Tinha dia que 5h da manhã ele já estava aqui”.

A inauguração do Hotel coincidiu com a data do nascimento do único filho, Michel Kozak. “Eu engravidei próximo de o hotel ficar pronto, depois de 9 anos tentando, e ele nasceu justamente 13 de maio, na semana que estavam vindo os primeiros hospedes pra cá”, conta. Com os olhos marejados ao descrever a história que construiu na cidade, a empresária afirma que não havia lugar melhor para criar seu filho: “Vila dos Cabanos foi o lugar ideal! As crianças da época cresceram no quintal sem muros, exploraram todas as trilhas, usufruíram das praias e viviam felizes, alegres sem preocupação com a violência. Isso foi muito legal!”, fala com saudosismo.

Depois de se aposentar, dona Laura ainda abriu uma loja de confecções que produzia e vendia uniformes escolares. Mais tarde, ela abriu mão do negócio para se dedicar diretamente a maternidade e ajudar seu esposo na gerência do Hotel. Com a sociedade, ainda construíram o Hotel Samaúma, depois compraram o Hotel Jardim Tropical. Em 2002, a sociedade foi desfeita e ficaram apenas com o Equinócios, com 39 apartamentos. Em 2004, através de financiamento construíram mais 61 apartamentos. Recentemente o filho, Michel, levantou novos 15 quartos. “Só nesse prédio estamos com 115 apartamentos e toda a estrutura renovada”, fala dona Laura.

Sou barcarenense por adoção e sonho (Larissa Costa/ O Liberal)

Além do Hotel Equinócio Executive, em 2014 a família adquiriu um novo Hotel, que se tornou o Equinócios Essential, mais simples e com uma tarifa diferenciada. O Hotel possui 40 apartamentos. “Tenho muito orgulho! Porque trabalhamos com muito amor”, fala emocionada sobre a história que construiu em Barcarena.

A paixão pela cidade a levou também a escrever um livro sobre a história barcarenense. O livro está sendo escrito há alguns anos, mas ela trabalha para que o lançamento aconteça em breve. Entre os planos para o futuro também está a formatura em Educação Ambiental e seguir compartilhando conhecimento. “Pretendo continuar trabalhando até quando tiver forças para o crescimento desse município, principalmente no setor da educação”, afirma.

Entre as melhores lembranças na cidade, dona Laura cita o nascimento do filho, a inauguração do Hotel e o trabalho no Colégio Anglo Americano e na Apae, além do casamento do unigênito e a convivência com os netos. ”Sinto que este foi o espaço reservado para mim e minha família. Sou barcarenense por adoção e sonho ver este município próspero”, fala dona Laura que além de empresária carrega consigo compromisso com responsabilidade social, sustentável e cultural de Barcarena.