Programa social busca melhorias na Educação em Barcarena

A Prefeitura Municipal de Barcarena participou da reunião de avaliação do diagnóstico do programa Melhoria da Educação no município, no auditório da Semed, nesta terça-feira (14). O encontro foi entre os gestores de Barcarena, o prefeito Renato Ogawa, acompanhado da vice-prefeita Cristina Vilaça e da secretária de Educação Ivana Ramos, e a equipe do programa, que é ligado ao Instituto Itaú Social. As informações são da Comus Barcarena.

Barcarena foi um dos oito municípios do Brasil escolhidos para receber o programa Melhoria da Educação, cujo processo se iniciou na cidade em novembro do ano passado e vai ser concluído em 2024. O objetivo é promover a formação continuada de gestores e professores para melhorar os índices educacionais no município. Na opinião da equipe do programa, Barcarena tem se destacado pelo engajamento dos participantes.

“Barcarena concorreu com cerca de 80 municípios brasileiros e, a partir do seu engajamento durante o processo, a gente avaliou o quanto a equipe da Semed tinha compromisso com a educação e também condições de fazer essa mudança, de fazer essa transformação da educação para um maior aprendizado”, destacou Sônia Dias, coordenadora de Implementação do Programa Melhoria da Educação.

No encontro, depois de ouvir os resultados da avaliação da aprendizagem, o prefeito Renato Ogawa manifestou total apoio às ações estratégicas do programa que visam à melhoria do ensino em sala de aula. “Ele (o prefeito) ficou muito animado”, disse Sônia. “Ele tem participado de outras ações do programa e tem demonstrado o quanto ele apoia esse programa”.

Nesse primeiro semestre, o programa trabalhou o planejamento estratégico das ações na área da educação. Para os coordenadores do programa, a participação dos gestores escolares de Barcarena nessa fase teve grande engajamento. “O município desenhou, junto com parceiros técnicos, os objetivos estratégicos, as metas de aprendizagem, onde desejaria estar em 2024”, disse Mônike Freire, analista de implementação do Melhoria da Educação.

Fazem parte da equipe de facilitadores do programa Melhoria da Educação, Sônia Dias, coordenadora de Implementação; Mônike Freire, analista de Implementação; Martha Lemos, gestora de Territórios; José Antônio, coordenador das Tecnologias Educacionais do Instituto Qualidade do Ensino; e Iran Freitas, que é diretora do Instituto Qualidade do Ensino. A permanência da equipe na cidade vai até o dia 22 de junho.

“Quando a gente fala da melhoria da educação, a gente sempre pensa lá na ponta, se cada aluno vai conseguir melhorar os seus índices, melhorar a sua aprendizagem, desenvolver seu potencial”, disse Sônia Dias. “Mas para chegar nisso, essa melhoria precisa começar da qualificação da equipe de Secretaria”, acrescentou, ao dizer ainda que, além da formação dos professores, é preciso garantir infraestrutura para o ensino.