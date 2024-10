Henvil suspende viagem ao Marajó

As viagens de balsa entre Icoaraci e o Porto da Foz do Rio Camará, no Marajó, realizada nas noites de sexta-feira, serão suspensas pela empresa Henvil a partir de 1º de novembro, devido à forte maresia que atinge a Baía de Marajó nesta época do ano. A suspensão afetará somente o trajeto realizado nas noites de sexta, que é destinado exclusivamente ao transporte de cargas, e seguirá até o final de dezembro, quando a intensidade das ondas deve diminuir.

A decisão foi anunciada nas redes sociais da Henvil, que informou estar seguindo a orientação da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAO), expressa na Portaria Nº 78, de 31 de agosto de 2017, que alerta para os riscos provocados pelo aumento das ondas entre os meses de setembro e dezembro. Segundo o comunicado, a suspensão visa garantir a segurança na navegação noturna, período em que as condições são mais instáveis. A Henvil é a segunda empresa a anunciar a suspensão de um de seus trajetos devido às fortes maresias da época, seguindo a portaria da CPAO. A primeira foi a Navegação Ferreira, proprietária da lancha Ana Beatriz.

A empresa tratou também de tranquilizar os passageiros que desejam utilizar o serviço nos demais dias, informando que as demais viagens entre Icoaraci e Camará seguem confirmadas, incluindo a de segunda-feira pela manhã, inicialmente prevista para ser interrompida mas que, após pedidos dos passageiros, a empresa decidiu manter o trajeto, planejando enviar a balsa vazia de Belém ao Marajó nas madrugadas, reduzindo possíveis riscos à navegação.

A Capitania dos Portos monitora a Baía de Marajó desde 2017 e recomenda cautela redobrada aos navegantes durante os meses de maior variação das marés. A medida inclui a possibilidade de suspender viagens em dias com condições mais severas. Neste ano, segundo a maioria dos tripulantes com experiência no trajeto, a intensidade das ondas na baía tem se mostrado acima do registrado em temporadas anteriores, ampliando o risco para as embarcações.