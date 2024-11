Governo do Pará investe em pontes para integrar regiões e impulsionar desenvolvimento econômico

Desde o ano de 2019, o Governo do Pará entregou um total de 741 pontes em todo o estado, iniciativa que tem transformado a infraestrutura e facilitado a integração entre regiões, além de fortalecer os corredores logísticos, fundamentais para o escoamento da produção e o transporte de pessoas. Com o investimento em obras modernas e sustentáveis, o governo estadual espera não apenas encurtar distâncias, como também fomentar o desenvolvimento econômico em diversas áreas do estado.

Atualmente, 20 pontes estão em construção, somando quase 3 mil metros de extensão. Entre as principais obras em execução, destaca-se a nova ponte estaiada entre os distritos de Icoaraci e Outeiro, em Belém, que conta com uma estrutura de 414 metros de comprimento e 10,5 metros de largura, equipada com um mastro central de 70 metros e passarela para pedestres. Com 45% das obras concluídas, essa ponte promete melhorar ainda mais o acesso entre as regiões.

Com um planejamento estratégico para promover o desenvolvimento econômico e melhorar o acesso das pessoas a diferentes localidades, o estado avança na construção de pontes modernas e de alta qualidade. "Estamos construindo pontes modernas que não apenas atendem às necessidades de logística e mobilidade do nosso estado, mas que também integram as regiões e impulsionam o desenvolvimento econômico local. O Pará tem um grande potencial de crescimento, e essas estruturas são fundamentais para que possamos conectar ainda mais nossos municípios, gerando oportunidades e melhorando a qualidade de vida da nossa população," destacou o secretário de infraestrutura e logística, Adler Silveira.

Outra ponte que em breve deverá ser entregue é a do Rio Alto Capim que vai conectar os municípios de Paragominas à Ipixuna do Pará. O equipamento já alcançou 96% de conclusão e está em fase final de execução.

Além dela, outras importantes obras estratégicas como as pontes sobre os rios Caracurú, em Almeirim no Baixo Amazonas, Camarazinho, que vai conectar os municípios de Salvaterra e Cachoeira do Arari, no Marajó, sobre o furo Laura, em Colares e sobre o rio Acará, na região de integração do Tocantins, vão beneficiar diretamente a população local, facilitando a movimentação de mercadorias e pessoas.

Já a ponte sobre o Rio Maguari, que vai conectar Belém e Ananindeua, teve suas obras iniciadas recentemente, ampliando ainda mais o compromisso do estado com a melhoria da infraestrutura regional.

Qualidade de vida

A expectativa da população cresce à medida que as obras das pontes avançam em diversas regiões do Pará. Quem mora nas áreas que apresentam dificuldades de locomoção e dependem de travessias de balsas, aguarda ansiosamente pelo momento em que terão acesso facilitado aos serviços, comércio e atividades do dia a dia.

A construção dessas pontes representa um ganho em infraestrutura, assim como uma nova perspectiva de qualidade de vida e desenvolvimento econômico para as comunidades locais.

Para Mirian Carvalho Pacheco, de 68 anos, aposentada e moradora do Acará, as novas pontes significam uma verdadeira mudança na rotina de quem mora na localidade. "Vai ser muito bom para nós moradores quando essa ponte estiver funcionando. Vai facilitar e muito a nossa vida, porque atualmente demora muito para atravessar de balsa. Sempre foi uma dificuldade, principalmente para quem tem compromissos médicos ou familiares em outras cidades. Já estou ansiosa para ver a ponte pronta. Acredito que essa obra vai transformar a região, trazendo mais oportunidades e qualidade de vida para todos nós", afirmou a moradora.

Para o aposentado, Wilson de Andrade Cecim, de 84 anos, que mora há 44 anos no Distrito de Outeiro, em Belém, a ponte será de suma importância. O idoso sustenta a família com a venda de tucupi e molho de pimenta, produtos que ele prepara com dedicação e comercializa no centro da capital paraense. "Quando teve o problema com a primeira ponte, fiquei sem poder visitar meus netos, que moram lá. Foram meses difíceis, porque dependemos desse acesso. Agora, com a reconstrução da ponte, já pude me deslocar novamente e retomar minhas visitas. E meus netos me ajudam pegando produtos no entroncamento para que eu possa continuar minhas vendas. Estamos esperando agora a construção da segunda ponte que, com certeza, vai melhorar ainda mais a nossa vida e trazer mais segurança. Tenho fé de que será uma transformação para todos nós", comentou Wilson.

Com as obras de infraestrutura em ritmo acelerado, o Governo do Pará reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social da população.