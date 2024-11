Estado e município avançam em acordo para construção de ponte e hospital em Barcarena

O governador Helder Barbalho esteve em Barcarena no início da noite desta quinta-feira (7/11) e assinou um Termo de Compromisso com a Prefeitura para viabilizar a construção do Novo Hospital Municipal "Wandick Gutierrez" e da ponte sobre o Rio Itaporanga.

Para o hospital, o investimento previsto é de R$ 101 milhões e para a ponte R$ 95 milhões. Durante o discurso, o governador Helder Barbalho destacou que pretende assinar as Ordens de Serviços para início das obras no primeiro trimestre de 2025. "Uma parceria com a prefeitura e a determinação para garantir com que obras estratégicas possam chegar para o município de Barcarena", ponderou.

“Esta ponte interliga a Vila dos Cabanos com a sede de Barcarena e encurta caminhos, permitindo com que as pessoas possam reduzir o seu tempo, além de integrar estas regiões. Já o hospital será um equipamento importante com UTI e toda assistência necessária. Mais um equipamento de saúde para o nosso Estado que salve vidas que cuide das pessoas”, completou.

Já o prefeito Renato Ogawa destacou que os investimentos públicos são os maiores da história da cidade. “Graças a Deus, temos um governador que olha sempre com muito carinho, com muito zelo por Barcarena e com essa parceria, município tem ganhado obras de infraestrutura que trazem um benefício muito grande para a população”, disse.

Novo hospital

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), o projeto da construção do Novo Hospital Municipal de Barcarena, localizado na rodovia PA-151 – entre a Travessa Santo Antônio e a Travessa Frederico Vasconcelos – prevê uma área construída de aproximadamente 8.290 m², composta por três pavimentos, garantindo atendimento de urgência e emergência, centro cirúrgico, salas de UTIs e a oferta de 64 leitos de internação.

Já a construção da ponte sobre o Rio Itaporanga será executada no eixo da PA-481, fazendo ligação com a PA-151, interligando a sede de Barcarena aos bairros São Francisco, Laranjal e Vila dos Cabanos, além do Distrito de Vila do Conde. A obra será realizada no sistema estrutural estaiado, em uma extensão de 380 metros, com duas pistas de rolamento, sinalização viária, ciclovia e calçada.

"Cidadão Barcarenense"

Ainda durante a solenidade, o governador Helder Barbalho foi homenageado pela Câmara Municipal de Barcarena com o título de Cidadão Barcarenense por seus relevantes serviços prestados à cidade, desde que assumiu o comando do Poder Executivo Estadual. A honraria foi entregue pelo presidente da Casa, Wandson de Oliveira, o Kokinha.