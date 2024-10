Santarém ganha ponte sobre Rio Mapiri pelo Novo PAC. Um investimento de R$ 186 milhões.

Nesta terça-feira (22), o ministro das Cidades, Jader Filho, e o governador do Pará, Helder Barbalho, assinaram o contrato para a construção da nova ponte sobre o rio Mapiri, que liga os bairros Mapiri e Maracanã, em Santarém, no oeste estadual. Uma reivindicação histórica, agora assegurada pelo investimento de R$ 186 milhões do Novo PAC.

Com 700 metros, a nova ponte vai substituir a atual, de madeira, e permitir a implantação de um corredor de ônibus com 6 km, considerando todas as faixas exclusivas. A obra vai possibilitar o redesenho das linhas, garantindo o acesso da população ao transporte público que, atualmente, precisa andar mais de um quilômetro para conseguir usar os ônibus.

“Vamos fazer um corredor modal, que vai ligar do aeroporto ao porto fazendo uma conexão importante no trânsito. É o PAC voltando para gerar emprego, renda e trazer infraestrutura para as cidades brasileiras e, como paraense, estou muito feliz em estar ajudando a pérola do tapajós a se desenvolver”, declarou o ministro.

A ponte terá ainda calçadas, ciclovias e iluminação, para o deslocamento dos moradores a pé e em todos os meios de transporte, a qualquer horário, ligando com mais segurança, as regiões leste e oeste de Santarém, em benefício de mais de 100 mil pessoas.

O governador, Helder Barbalho, agradeceu a parceria com o Governo Federal. “O Ministério das Cidades, com o Governo do Estado em favor de Santarém permite a concretização de uma obra sonhada, esperada por todos os santarenos. Hoje, com a assinatura do contrato, estamos dando um passo para que se transforme em realidade”, disse.

Investimentos

No Pará, o Ministério das Cidades tem investimentos ativos no montante de R$ 6,56 bilhões e está fazendo novos investimentos no estado: R$ 2,7 bilhões com obras do Novo PAC e R$ 2,9 bilhões (21,8 mil UH) com novas moradias do programa Minha Casa, Minha Vida.

Em Santarém, são R$ 410 milhões em 22 contratos ativos. O MCid também faz novos investimentos na cidade de R$ 332,6 milhões no Novo PAC e R$ 252,3 milhões com novas 1,9 mil moradias no MCMV.