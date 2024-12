Governo do Pará fortalece integração entre as regiões com a construção de pontes

Entre as estratégias do Governo do Estado para garantir mais mobilidade nas estradas e fortalecer a integração entre as regiões está a construção de pontes. Atualmente, as pontes sobre o rio Itacaiúnas, em Marabá, e sobre o rio Alto Capim, na PA-256, no trecho que liga os municípios na divisa de Ipixuna de Pará e Paragominas, estão em fase de conclusão.

VEJA MAIS

“Desde 2019, o Governo do Pará vem investindo em pontes modernas e sustentáveis que não só melhoram a mobilidade e a logística, mas também impulsionam o desenvolvimento econômico, gerando oportunidades e melhorando a qualidade de vida dos paraenses. Com o avanço dessas obras, reafirmamos nosso compromisso em aproximar regiões, encurtar distâncias e oferecer à população melhores condições de transporte e acesso aos serviços essenciais”, ressalta o secretário de Infraestrutura e Logística (Seinfra), Adler Silveira.

O poder executivo estadual já alcançou a marca de 3 mil quilômetros de rodovias asfaltadas e 741 pontes entregues, beneficiando diretamente a agricultura familiar e conectando comunidades, além de garantir o escoamento seguro e eficiente da produção. Entre as pontes de grande e médio porte entregues estão: ponte União (Alça Viária), ponte sobre o rio Meruú (Igarapé-Miri), ponte do Outeiro (Belém); ponte sobre o rio Alto Acará (Ipixuna do Pará); ponte sobre o rio Fresco (São Félix do Xingu), porte sobre o rio Curuá–una (Santarém) e sobre o rio Tutui (Uruará).

Alto Capim

Estratégica para conectar a BR-010 a PA-150 e diversos municípios da região, a construção da ponte sobre o Rio Alto Capim está 98% pronta, na fase de acabamento (guarda-corpo metálico, asfaltamento, calçadas e sinalização de trânsito). A ponte fica na PA-256, que é acesso aos municípios de Mocajuba, Cametá, Igarapé-Miri, Moju, Tailândia, Acará, Tomé-Açu, Ipixuna do Pará e Paragominas e teve 160 km de estrada asfaltados pelo Governo do Pará.

Morador da zona rural de Ipixuna do Pará, Nailson Oliveira, acompanha o avanço da obra com grande expectativa para a entrega. “Essa ponte é uma grande conquista pra gente, que dependia da travessia de balsa para se deslocar. Sem essa conexão direta, ficávamos limitados aos horários da balsa, o que refletia no encarecimento dos produtos e nos investimentos que deixavam de ser feitos na área por essa dificuldade. Com a ponte, teremos o nosso direito de ir e vir facilitado e respeitado, o que vai impulsionar o desenvolvimento da nossa região”, relata.

Carajás

A terceira ponte sobre o Rio Itacaiúnas, no município de Marabá, Região de Integração Carajás, também está na fase final de acabamentos. O novo equipamento público, que interliga os núcleos Cidade Nova e Nova Marabá, impactará a mobilidade urbana, reduzindo congestionamentos na Rodovia BR-230 (Transamazônica) e facilitando o fluxo de pessoas e mercadorias na região. O projeto é resultado de um convênio entre o Governo do Pará e a Prefeitura de Marabá, com um investimento total de R$ 109 milhões, sendo R$ 50 milhões provenientes do Estado.