Governo do Pará entrega veículos a 13 municípios para fortalecer combate ao desmatamento

Para fortalecer as ações de combate ao desmatamento e queimadas no Pará, o governador do Estado, Helder Barbalho, entregou na manhã desta sexta-feira (21), 18 veículos, divididos entre os municípios de Altamira, São Félix do Xingu, Rurópolis, Pacajá, Novo Progresso, Itaituba, Portel, Placas, Prainha, Almeirim, Santarém, Monte Alegre e Jacareacanga, e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). A entrega aos gestores municipais ocorreu no Palácio do Governo, em Belém.

Os veículos, do tipo pick-up, vão reforçar as estratégias de preservação do meio ambiente, cumprindo um papel fundamental na continuidade da redução do desmatamento no estado.

"Esses veículos reforçam a agenda de meio ambiente do Governo do Estado e de vários municípios para que eles também estejam estruturados, seja para a agenda de fiscalização, mas acima de tudo para a agenda de desenvolvimento sustentável, para a orientação produtiva, para a orientação de que a produção esteja conciliada com a sustentabilidade, a agenda da sustentabilidade conciliada com a produção. E isto é fruto da parceria do Governo do Estado, com o deputado José Priante, com o governo federal, todos juntos trabalhando para fortalecer a Amazônia, para fortalecer o meio ambiente e para promover produção sustentável. Produção de forma correta a partir das vocações produtivas que geram emprego, que geram renda no estado do Pará", destacou o governador Helder Barbalho.

Ainda conforme o chefe do Executivo estadual, essas viaturas são semelhantes às adquiridas pelo Estado para instrumentalizar as atividades dos agentes em campo.

"Os veículos são equipados com tanque adicional, que permite com que cada viatura dessas, tenha autonomia de 2 mil quilômetros, facilitando a logística", complementou o governador.

Além do tanque reserva, os veículos são equipados com rádios de comunicação, rastreador, sinalização acústica e visual, sistema de iluminação e guincho elétrico.

Parceria - Os veículos foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. A aquisição de automóveis foi viabilizada por meio de um convênio entre o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, por meio da Secretaria Extraordinária de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial, e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará (Semas). O titular da Semas, Raul Protazio Romão, e os adjuntos Rodolpho Zahluth Bastos e Lília Reis participaram do evento.

A cerimônia de entrega dos veículos trouxe a Belém os prefeitos de 13 municípios contemplados (Foto: Marco Santos / Ag. Pará)

Conforme destacou o deputado federal, José Priante, a entrega fortalece a parceria com os municípios. "No ano da COP, hoje nós estamos aqui, reunidos, reforçando uma relação direta com os municípios do Pará, fortalecendo, instrumentalizando os municípios para a melhor política ambiental no Estado, para a melhor regularização fundiária, para a melhor busca da política de produtividade com sustentabilidade. Isso faz parte de um momento oportuno, quando estive à frente da presidência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, nessa relação direta com o governo federal, essa pauta de hoje, com entregas, com o fortalecimento das secretarias municipais de meio ambiente de diversos municípios, em um ano que é um ano fundamental para o Pará, para a Belém, o ano do grande encontro mundial no nosso Estado, e é uma sinalização do que nós estamos preocupados em fazer", ressaltou.

Marcelo Trevisan, diretor do Departamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente, reforçou a cooperação institucional entre os poderes que resultou no benefício aos municípios paraenses. "Toda vez que a gente trabalha de forma conjunta os resultados acontecem. Nesse caso, tivemos o congresso, com a comissão, o governo do estado, e nós fomos o instrumento de viabilização desses veículos que serão fundamentais para as secretarias municipais de meio ambiente, então eu quero agradecer em nome do Ministério e dizer que essa parceria com os municípios é fundamental", disse Trevisan.

Loredan de Andrade Mello, prefeito de Altamira, destacou a representatividade do benefício para o município, 2º maior do Brasil. "Em nome de nosso querido governador quero agradecer e cumprimentar também, especialmente, meus colegas-prefeitos que estão assumidos pela primeira vez como eu, por essa entrega e por incluir Altamira, que como disse o presidente da República no encontro dos prefeitos, é maior do que 53 países. Então, para nós, a motivo de muita honra", destacou.