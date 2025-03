Pará alcança marca histórica com 72% de redução do desmatamento

Em fevereiro deste ano, os alertas de desmatamento no Pará indicaram uma redução histórica nas áreas afetadas, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Na comparação com o mesmo período de 2024, quando foram registrados 54 km² em risco de degradação, a área atual sob alerta foi de 15 km², uma queda de 72%. De acordo com o governador do estado, Helder Barbalho, o balanço é reflexo de estratégias de fiscalização e preservação ambiental do estado.

"Quando o Estado prioriza uma política séria de comando e controle, de desenvolvimento sustentável e de mudança no uso do solo, o resultado vem", afirma o chefe do executivo estadual.

O resultado identificado nesse balanço sinaliza uma redução de 38 km², o menor índice já registrado na série histórica desde que o monitoramento se iniciou em 2019. O desempenho positivo também se estende pela Amazônia Legal, com queda de 64% em relação ao ano anterior. Nesse caso, a redução da área sob alerta de desmatamento foi de 146 km², saindo de 227 km² em fevereiro de 2024, para 81 km² no mesmo período deste ano.

Municípios críticos

Nos municípios onde o cenário era mais preocupante, os dados recentes também apontam melhoras. Essas localidades estão listadas no Decreto n.º 2.887, que declara Estado de Emergência Ambiental. Até o mês de fevereiro, a área sob alerta registrada foi de 9,05 km², o que representa queda de 53% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Esse monitoramento do desmatamento no estado é feito pelo Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter), do Inpe. O mecanismo mapeia as áreas devastadas e identifica desmatamentos completos, assim como degradações florestais causadas por processos de extração ilegal, caso da madeira e das queimadas.