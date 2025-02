Desmatamento: Pará registra redução de 15% no acumulado entre agosto e janeiro de 2025, diz Inpe

O Pará registrou uma redução de 15% no desmatamento no acumulado entre agosto de 2024 e janeiro de 2025. Nesse período, foram registrados 808 km² de área sob alertas de desmatamento. Isso representa uma redução de 148 km² em comparação ao mesmo período do ano anterior, e quase o dobro do registrado na Amazônia, que registrou 79 km² de diminuição. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Ainda segundo o Inpe, em janeiro de 2025, o Pará também obteve uma redução significativa, com 25 km² de área sob alertas de desmatamento, o que corresponde a uma queda de 22% em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram registrados 32 km². Essa diminuição de 7 km² em termos absolutos reforça a continuidade da redução das taxas de desmatamento no território estadual.

Esses números consolidam o Pará como um exemplo de liderança na conservação da Amazônia, evidenciando uma trajetória positiva que já dura três anos consecutivos. Em 2022 e 2023, o estado registrou uma redução de 21% na taxa anual de desmatamento, segundo dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite. Em 2024, a queda foi ainda mais significativa, com uma diminuição de 28,4%, refletindo o compromisso do governo estadual com a proteção do meio ambiente.

O governador Helder Barbalho destacou que os resultados alcançados são fruto de um esforço contínuo para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas. “Esses números refletem o trabalho constante do Estado para reduzir o desmatamento e a degradação florestal, essenciais para o futuro das populações tradicionais e para a preservação do planeta. O Pará continuará avançando em suas metas de conservação ambiental”, afirmou.

O Pará tem se destacado ainda mais ao se preparar para sediar a COP 30 em 2025, reforçando o papel do estado na luta global contra o desmatamento e as mudanças climáticas. As políticas ambientais do Pará, como o Plano Estadual Amazônia Agora, o Plano de Recuperação da Vegetação Nativa e iniciativas voltadas para a bioeconomia, seguem sendo fundamentais para garantir o equilíbrio ecológico da Amazônia e o desenvolvimento sustentável da região.

O secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Raul Protázio, reforçou a importância do trabalho da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) nesses resultados. “Em um momento de importante visualização da vulnerabilidade ambiental, o Estado tem avançado de forma contínua e significativa. Estamos comprometidos em manter a floresta em pé, como demonstra a redução do desmatamento nos últimos anos”, afirmou. Os avanços revelam a viabilidade da combinação entre a conservação da floresta e o desenvolvimento sustentável, estabelecendo o Pará como exemplo na redução do desmatamento e na promoção de soluções para os desafios ambientais globais.