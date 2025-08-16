Governador do Estado elogia ação da PC contra o crime organizado
Liderança do comando vermelho foi presa em ação conjunta de forças de segurança
Na noite deste sábado (16), o governador do estado, Helder Barbalho, usou as suas redes sociais para elogiar a atuação da Polícia Civil do Pará (PC) contra o crime organizado. Na postagem, o chefe do executivo estadual anuncia que o criminoso conhecido como “Biruta” foi preso em uma ação conjunta com a Polícia Civil do Ceará.
Ele seria uma das lideranças do Comando Vermelho, no bairro do Guamá. O criminoso é suspeito de ter envolvimento em homicídios, tráfico e extorsões contra comerciantes.
O reconhecimento destaca a importância das forças de segurança np combate a criminalidade e enfatiza que esse trabalho seguirá. “Seguimos firmes pela segurança da nossa gente”.
