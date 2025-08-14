PC prende 10 pessoas em operação para combater crimes contra a mulher no Pará

A Polícia Civil prendeu dez pessoas em combate a crimes contra a mulher no Pará, nesta quinta-feira (14). A ação faz parte da operação “Sentença Final”, que tem o objetivo de cumprir mandados de prisão de sentenciados por crimes de violência doméstica e de gênero. Seis homens foram detidos na Região Metropolitana de Belém, dois em Santarém, um em Tucuruí e um em Redenção.

A ação foi coordenada pela Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), da Diretoria de Polícia do Interior (DPI) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). A operação ‘Sentença Final’ integra a operação “Shamar”, de combate à violência contra a mulher em razão do gênero”, que é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

“Só hoje, conseguimos efetivar a prisão de dez pessoas. Já as prisões que aconteceram desde o dia 1º até o dia 13 de agosto somam 43 presos na Região Metropolitana e no interior do Estado. Com atuação também da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) e da Diretoria de Polícia do Interior (DPI)”, explicou a delegada Emanuela Amorim, titular da DAV.

Presos

A operação “Shamar” acontece em todo o território paraense desde o dia 1º de agosto até o dia 4 de setembro. “Nós estamos no ‘Agosto Lilás’ e, nesse período, boa parte das nossas ações são voltadas à prevenção da violência contra a mulher em razão do gênero, visando garantir a efetividade das decisões judiciais. As 53 prisões que foram efetuadas no período da operação ‘Shamar’ reforçam o compromisso institucional no combate à violência contra a mulher”, continuou a delegada.

Os seis presos na RMB foram conduzidos e apresentados na DEAM Belém, onde passaram pelos procedimentos de praxe e já estão à disposição do Poder Judiciário. Já os presos no interior do estado foram conduzidos para a delegacia especializada da cidade correspondente.

Ações educativas

Durante todo o ano, em especial no “Agosto Lilás”, policiais civis realizam ações educativas e preventivas voltadas à sociedade como um todo, orientando em como proceder quando houver alguma denúncia de crimes contra mulheres.

Segundo a delegada Bruna Vieira, assistente da DPI, todas as DEAMs da Região Metropolitana e do interior do estado realizam ações educativas destacando a importância de perceber os sinais de violência, mesmo que sejam sutis, e de denunciá-los o quanto antes.

“Durante as palestras, as equipes também divulgam a DEAM Virtual, que pode ser acessada de forma rápida e fácil em qualquer dispositivo que tenha acesso à internet. A região do Baixo Tocantins conta com três DEAMs, que são Cametá, Barcarena e Abaetetuba, sendo que estas duas últimas fazem parte das unidades que contabilizam o maior número de procedimentos e atendimentos de todo o interior do estado. Vale destacar também que as delegacias de qualquer município estão igualmente capacitadas para atender vítimas mulheres em situação de vulnerabilidade”, destacou.

São realizadas, também, ações ostensivas e repressivas, garantindo a proteção das vítimas e a responsabilização dos agressores.

Espaços de acolhimento

A PCPA conta com unidades físicas da DEAM em Belém, Região Metropolitana e no interior. As unidades oferecem atendimento especializado para mulheres e meninas vítimas de violência de gênero e estão localizadas em Icoaraci, Ananindeua, Abaetetuba, Altamira, Barcarena, Bragança, Breves, Capanema, Cametá, Canaã dos Carajás, Castanhal, Itaituba, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Redenção, São Félix do Xingu, Santarém, Soure e Tucuruí.

Como parte do programa nacional de proteção às mulheres, o acolhimento às vítimas também é garantido com todo o suporte nas Salas Lilás, instaladas dentro de delegacias, postos de saúde ou órgãos municipais nos seguintes distritos e municípios: Alenquer, Bagre, Baião, Brasil Novo, Breu Branco, Bujaru, Concórdia do Pará, Jacundá, Juruti, Magalhães Barata, Marituba, Moju, Muaná, Oeiras do Pará, Oriximiná, Pacajá, Placas, Portel, Porto de Moz, Quatro Bocas, Salinópolis, Santa Izabel do Pará, Tomé-Açu e Ulianópolis.