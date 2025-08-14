Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PC prende 10 pessoas em operação para combater crimes contra a mulher no Pará

Os investigados foram detidos na Região Metropolitana de Belém, Santarém, Tucuruí e Redenção

O Liberal
fonte

PC prende 10 suspeitos em operação para combater crimes contra a mulher no Pará. (Foto: Polícia Civil)

A Polícia Civil prendeu dez pessoas em combate a crimes contra a mulher no Pará, nesta quinta-feira (14). A ação faz parte da operação “Sentença Final”, que tem o objetivo de cumprir mandados de prisão de sentenciados por crimes de violência doméstica e de gênero. Seis homens foram detidos na Região Metropolitana de Belém, dois em Santarém, um em Tucuruí e um em Redenção.

A ação foi coordenada pela Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), da Diretoria de Polícia do Interior (DPI) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). A operação ‘Sentença Final’ integra a operação “Shamar”, de combate à violência contra a mulher em razão do gênero”, que é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

“Só hoje, conseguimos efetivar a prisão de dez pessoas. Já as prisões que aconteceram desde o dia 1º até o dia 13 de agosto somam 43 presos na Região Metropolitana e no interior do Estado. Com atuação também da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) e da Diretoria de Polícia do Interior (DPI)”, explicou a delegada Emanuela Amorim, titular da DAV.

Presos

A operação “Shamar” acontece em todo o território paraense desde o dia 1º de agosto até o dia 4 de setembro. “Nós estamos no ‘Agosto Lilás’ e, nesse período, boa parte das nossas ações são voltadas à prevenção da violência contra a mulher em razão do gênero, visando garantir a efetividade das decisões judiciais. As 53 prisões que foram efetuadas no período da operação ‘Shamar’ reforçam o compromisso institucional no combate à violência contra a mulher”, continuou a delegada.

Os seis presos na RMB foram conduzidos e apresentados na DEAM Belém, onde passaram pelos procedimentos de praxe e já estão à disposição do Poder Judiciário. Já os presos no interior do estado foram conduzidos para a delegacia especializada da cidade correspondente.

Ações educativas

Durante todo o ano, em especial no “Agosto Lilás”, policiais civis realizam ações educativas e preventivas voltadas à sociedade como um todo, orientando em como proceder quando houver alguma denúncia de crimes contra mulheres.

Segundo a delegada Bruna Vieira, assistente da DPI, todas as DEAMs da Região Metropolitana e do interior do estado realizam ações educativas destacando a importância de perceber os sinais de violência, mesmo que sejam sutis, e de denunciá-los o quanto antes.

“Durante as palestras, as equipes também divulgam a DEAM Virtual, que pode ser acessada de forma rápida e fácil em qualquer dispositivo que tenha acesso à internet. A região do Baixo Tocantins conta com três DEAMs, que são Cametá, Barcarena e Abaetetuba, sendo que estas duas últimas fazem parte das unidades que contabilizam o maior número de procedimentos e atendimentos de todo o interior do estado. Vale destacar também que as delegacias de qualquer município estão igualmente capacitadas para atender vítimas mulheres em situação de vulnerabilidade”, destacou.

São realizadas, também, ações ostensivas e repressivas, garantindo a proteção das vítimas e a responsabilização dos agressores.

Espaços de acolhimento

A PCPA conta com unidades físicas da DEAM em Belém, Região Metropolitana e no interior. As unidades oferecem atendimento especializado para mulheres e meninas vítimas de violência de gênero e estão localizadas em Icoaraci, Ananindeua, Abaetetuba, Altamira, Barcarena, Bragança, Breves, Capanema, Cametá, Canaã dos Carajás, Castanhal, Itaituba, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Redenção, São Félix do Xingu, Santarém, Soure e Tucuruí.

Como parte do programa nacional de proteção às mulheres, o acolhimento às vítimas também é garantido com todo o suporte nas Salas Lilás, instaladas dentro de delegacias, postos de saúde ou órgãos municipais nos seguintes distritos e municípios: Alenquer, Bagre, Baião, Brasil Novo, Breu Branco, Bujaru, Concórdia do Pará, Jacundá, Juruti, Magalhães Barata, Marituba, Moju, Muaná, Oeiras do Pará, Oriximiná, Pacajá, Placas, Portel, Porto de Moz, Quatro Bocas, Salinópolis, Santa Izabel do Pará, Tomé-Açu e Ulianópolis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

crimes contra a mulher

operação Sentença Final

violência doméstica e de gênero
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

COMBATE

PC prende 10 pessoas em operação para combater crimes contra a mulher no Pará

Os investigados foram detidos na Região Metropolitana de Belém, Santarém, Tucuruí e Redenção

14.08.25 14h12

POLÍCIA

Bebê de 1 ano é morta com tiro na cabeça em Marabá

Outras três pessoas ficaram feridas. A Polícia Civil investiga o caso

14.08.25 12h22

POLÍCIA

Fiscalização da Base Candiru prende dois homens com 225 pássaros silvestres em Óbidos

Animais eram transportados em gaiolas dentro de sacos de lixo em embarcação de Manaus (AM) com destino ao município de Monte Alegre, no Baixo Amazonas

14.08.25 11h04

POLÍCIA

Incêndio atinge loja de calçados e residência no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

O Corpo de Bombeiros controlou o sinistro

14.08.25 10h43

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INQUÉRITO

Personal e PM mortos em Belém: inquérito conclui que sargento agiu em legítima defesa de terceiro

O duplo homicídio ocorreu em 19 de maio deste ano, quando o educador físico Alberto Wilson dos Santos Quintela foi morto pelo PM Rodrigo Alves Ferreira, que também morreu após ser baleado pelo sargento que estava à paisana no local

13.08.25 9h50

POLÍCIA

Incêndio atinge loja de calçados e residência no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

O Corpo de Bombeiros controlou o sinistro

14.08.25 10h43

POLÍCIA

Homem morre após ação policial em Icoaraci

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito sacou uma arma de fogo e atirou contra os agentes, que revidaram

14.08.25 9h45

POLÍCIA

Sgt da PM à paisana intervém em tentativa de homicídio em Capanema

De acordo com as autoridades, o agente transitava na avenida João Paulo II quando avistou a briga e percebeu que iria se estender para algo mais grave

14.08.25 8h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda