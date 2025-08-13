Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PC investiga estelionato e desvio de patrimônio de mulher vítima de suposta seita religiosa em Belém

O inquérito da Polícia Civil que investiga a morte de Flávia Cunha Costa já foi concluído e remetido à Justiça

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra Marcelle Débora Ferreira Araújo (à esquerda) e o companheira dela, Ronnyson dos Santos Alcântara (à direita), sendo conduzido por policiais. Os dois são apontados pela polícia como líderes de uma suposta seita religiosa que prometia "cura espiritual" e cometia violência psicológica e maus-tratos. (Foto: reprodução/ redes sociais/ Wagner Santana/ O Liberal)

A Polícia Civil do Pará (PCPA) abriu um inquérito para investigar o estelionato e desvio de patrimônio de Flávia Cunha Costa, de 42 anos, vítima de abusos em uma suposta seita religiosa em Belém. Os principais suspeitos de envolvimento na morte dela, o casal Marcelle Débora Ferreira Araújo, de 51 anos, e Ronnyson dos Santos Alcântara, de 50, continuam presos preventivamente pelos crimes de violência psicológica e maus-tratos com resultado morte.

Segundo a PCPA, o inquérito relacionado à morte de Flávia já foi concluído e remetido à Justiça. A família aponta que ela foi vítima de violência psicológica, maus-tratos e exploração financeira. Por cerca de 11 anos, a vítima esteve ligada ao grupo, que impunha rígido controle emocional e isolamento dos fiéis em relação a familiares e amigos.

VEJA MAIS 

image Família realiza missa e pede justiça por mulher explorada em suposta seita religiosa em Belém
Flávia Cunha Costa, de 43 anos, foi abandonada no Pronto Socorro do Guamá, no dia 18 de junho, sem documentos e em estado grave de desnutrição. Ela morreu no dia seguinte.

image Vítima relembra época que viveu em suposta seita religiosa em Belém: 'passávamos fome'
Erlica de Araújo Corrêa deixou tudo para trás, cortou laços e abandonou o trabalho para seguir as ordens da tia que liderava a suposta seita religiosa chamada “Ministério Torre do Poder de Deus”

image Casal investigado por explorar mulher em suposta seita é preso em Belém
Vítima foi abandonada no hospital em estado grave e morreu no dia seguinte; família acusa grupo religioso de violência, controle psicológico e exploração financeira

“A Polícia Civil informa que o casal continua preso preventivamente pelos crimes de violência psicológica e maus-tratos com resultado morte, investigados pela Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM). O inquérito foi finalizado e remetido à Justiça. Foi instaurado outro inquérito na DEAM para investigar o estelionato e o desvio de patrimônio da vítima”, informou a instituição em nota.

Suspeita controlava o dinheiro das vítimas, diz polícia

No dia da prisão dos dois suspeitos, que ocorreu no dia 4 de julho deste ano, a delegada Bruna Paolucci, titular da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), conversou com a imprensa e disse que Marcelle controlava o patrimônio de Flávia e de outras três pessoas, que já estavam fragilizadas, manipulando-as a partir de narrativas religiosas.  

As outras três vítimas, conforme a polícia, eram um casal e a filha deles que moraram na casa dos suspeitos por três anos, passando pelas “mesmas circunstâncias que a Flávia”, realizando trabalhos domésticos e repassando o dinheiro do trabalho para financiar as obras da igreja. Essas três pessoas conseguiram fugir da igreja.

O caso

Flávia Cunha Costa, bacharel em secretariado executivo, teve sua vida marcada por uma série de crimes envolvendo abusos psicológicos e exploração financeira em uma suposta seita religiosa que operava em Belém.

No dia 18 de junho, ela foi encontrada no Pronto-Socorro do Guamá em estado grave, desnutrida, desidratada e sem documentos. Sob a alegação de que a vítima era apenas uma vizinha, os responsáveis a deixaram desacompanhada, e Flávia morreu no dia seguinte. Sem identificação, seu corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) como indigente.

A família reconheceu a ausência de Flávia e, após investigação, registrou denúncia na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), que descobriu outras vítimas sujeitas a violência psicológica e maus-tratos.

O grupo religioso, liderado por um casal que se autodenominava líder espiritual, exercia controle financeiro e psicológico severo sobre seus seguidores. Os suspeitos foram presos preventivamente e o caso segue sendo apurado pelas autoridades.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pc

investiga

estelionato

desvio de patrimônio

suposta seita religiosa

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC investiga estelionato e desvio de patrimônio de mulher vítima de suposta seita religiosa em Belém

O inquérito da Polícia Civil que investiga a morte de Flávia Cunha Costa já foi concluído e remetido à Justiça

13.08.25 15h45

POLÍCIA

Líder comunitário e engenheiro agrônomo é morto a tiros dentro de casa em Moju

Dois homens arrombaram a porta de entrada do imóvel, amarraram a esposa dele e atiraram, pelo menos, quatro vezes contra o homem

13.08.25 14h22

INVESTIGAÇÃO

Técnico de enfermagem suspeito de vender remédios entorpecentes é preso em Belém

O investigado estaria realizando a comercialização dos medicamentos sem indicação médica e com valores acima da média do produto

13.08.25 13h47

PRESO

Foragido da Justiça é preso dentro de embarcação em Breves

A ação ocorreu durante uma fiscalização realizada na noite de terça-feira (12)

13.08.25 12h53

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INQUÉRITO

Personal e PM mortos em Belém: inquérito conclui que sargento agiu em legítima defesa de terceiro

O duplo homicídio ocorreu em 19 de maio deste ano, quando o educador físico Alberto Wilson dos Santos Quintela foi morto pelo PM Rodrigo Alves Ferreira, que também morreu após ser baleado pelo sargento que estava à paisana no local

13.08.25 9h50

HOMICÍDIO

Vigilante é morto com mais de 15 tiros no bairro da Marambaia em Belém

O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (13)

13.08.25 10h54

POLÍCIA

PC prende homem que matou empresário e estuprou mulher na frente da filha após carro quebrar em Moju

O crime em questão ocorreu no dia 17 de abril deste ano. Segundo a Polícia Civil, o suspeito se comportava como um predador em série

12.08.25 11h32

HOMICÍDIO

Homem é assassinado a tiros por dupla de motocicleta em Salinópolis

O crime ocorreu na noite de terça-feira (12), no bairro Bom Jesus

13.08.25 12h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda