Fundação e Instituto Estadual Carlos Gomes promovem I Encontro de Musicoterapia neste sábado (28)

A Fundação Carlos Gomes, em parceria com o Instituto Estadual Carlos Gomes, realiza neste sábado (28) o I Encontro de Musicoterapia, na Sala Ettore Bosio, em Belém. O evento, destinado a estudantes, musicoterapeutas e profissionais de áreas correlatas, ocorrerá das 8h às 13h e contará com a presença de especialistas que oferecerão oficinas, palestras e uma mesa redonda, com o intuito de fomentar a aprendizagem e a discussão sobre a profissão, além de proporcionar a troca de experiências entre os participantes.

A organização do encontro é do curso de pós-graduação em Musicoterapia do Instituto Estadual Carlos Gomes, sob a coordenação da musicoterapeuta Leticia Silva. A programação inclui, das 9h às 10h, a palestra "Musicoterapia: desafios e oportunidades no mercado de trabalho", com representantes da Associação de Profissionais da Musicoterapia do Estado do Pará (APEMTEPA). Na sequência, das 10h30 às 12h, haverá uma mesa redonda abordando o tema "A Musicoterapia na equipe multiprofissional".

Para enriquecer o conhecimento na área, o evento também contará com a oficina "Experiências práticas e vivências com música e ludicidade para o desenvolvimento infantil na musicoterapia", ministrada pelo musicoterapeuta Paulo Maia, e a oficina "A musicalidade como ferramenta de autoconhecimento na musicoterapia na promoção da saúde mental", conduzida pela musicoterapeuta Gilda Maia. Ambas as atividades ocorrerão simultaneamente nas salas 210 e 310 do Instituto Estadual Carlos Gomes.

Serviço:

I Encontro de Musicoterapia do IECG

Data: 28/09

Hora: 08h às 13h

Local: Sala Ettore Bosio - Instituto Estadual Carlos Gomes

Programação:

- 8h às 8h30: Credenciamento

- 8h30 às 9h: Abertura oficial

- 9h às 10h: Palestra com a APEMTEPA sobre "Musicoterapia: desafios e oportunidades no mercado de trabalho"

- 10h30 às 12h: Mesa redonda sobre "A Musicoterapia na equipe multiprofissional"

Oficinas:

I) "Experiências práticas e vivências com música e ludicidade para o desenvolvimento infantil na musicoterapia" - Ministrante: Paulo Maia

II) "A musicalidade como ferramenta de autoconhecimento na musicoterapia na promoção da saúde mental" - Ministrante: Gilda Maia

Hora: 12h às 13h

Locais: Salas 210 e 310 - Instituto Estadual Carlos Gomes.