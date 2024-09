SEXTOU: Música, Teatro e Cultura Popular dão o tom desta sexta-feira, 27, em Belém

Nesta sexta-feira, 27, diversas programações artísticas e culturais podem ser apreciadas pelos moradores e visitantes de Belém. Arraial do Pavulagem, Gabriel Silveira, show Língua Intrusa, de Enrico Di Miceli e Paola, e a mostra Atrás do Pano, da companhia de teatro homônima de Minas Gerais, são algumas atrações de destaque.

O Arraial do Pavulagem convida o público para uma noite de cultura e música no Boulevard da Gastronomia (Blvd. Castilhos França, bairro da Campina), com entrada gratuita. A partir das 19h, o evento “Oralidades" promove uma conversa sobre saberes ancestrais, seguida de uma Roda Musical com a banda Arraial do Pavulagem e participação especial do cantor Anderson Moyses. A programação faz parte dos preparativos para o Arrastão do Círio 2024.

Arraial do Pavulagem já prepara seu público para o Arrastão do Círio (Liliane Moreira)

Ainda no campo da música, o cantor e compositor Gabriel Silveira celebra aniversário de 30 anos com seu primeiro show em teatro com participações especiais. A apresentação ocorrerá nesta sexta-feira, às 20h, no Teatro Municipal de Ananindeua e encerra a temporada do álbum 'Êxtase'. A abertura do show ficará por conta da Banda Zaguat. Os ingressos estão à venda por R$ 20 online pelo WhatsApp.

Gabriel comenta sobre a preparação para o show, destacando os desafios de tocar em um teatro. “Já toquei em vários lugares da cidade e também em outros países, mas uma apresentação em teatro é diferente. A dinâmica é totalmente nova, e está sendo um grande desafio, ao mesmo tempo, muito prazeroso, pois o aprendizado é constante e enriquecedor", disse.

Língua Intrusa

Já no espaço “Na Maré” (Rua São Boa Ventura, 112), no bairro da Cidade Velha, às 20h, será realizado o show Língua Intrusa, do cantor e compositor Enrico de Miceli com a cantora Paola. Haverá também a presença de convidados especiais.

"As canções são de diferentes fazes da minha carreira. Essa língua Intrusa, levando o sotaque da música Amazônica já viajou por diversas capitais brasileiras através de projeto SESC Amazônia das artes, já esteve no Festival de Inverno de Garanhus, já esteve em São Paulo através do projeto Amapá em Cantos e recentemente com um show em Senegal, no continente Africano, no Dialaw Festival”, destaca o artista.

Artes Cênicas

Belém recebe pela primeira vez a Mostra Atrás do Pano, da companhia de teatro homônima de Minas Gerais, que traz oficinas, palestras, seminários e espetáculos de artes cênicas em programação gratuita que começa nesta sexta-feira e segue até 5 de outubro. As atividades serão realizadas no Curro Velho, no Palacete Pinho e na Comunidade Vila da Barca. As inscrições estão abertas.

O Grupo Atrás do Pano desenvolve uma pesquisa de linguagem pautada pela ludicidade poética e por um teatro de resgate e releitura da cultura popular - seja através da literatura, da oralidade ou das brincadeiras e cantigas de roda. O grupo mantém, desde 2005, a Casa Cultural Atrás do Pano, em Nova Lima (MG).

Fruto da parceria de Myriam Nacif e Paulo Thielmann, o Atrás do Pano realizou espetáculos e projetos culturais que percorreram mais de 180 cidades no Brasil. “A gente percebe que o coração do Brasil é a Amazônia. Antes a gente só pensava no eixo sudeste, Rio-São Paulo. Isso mudou: o coração pulsante do país está na Amazônia, na força da terra, da cultura popular. Então é muito importante estar aí pra poder ver, conhecer, fazer essa troca, pra que a gente cresça enquanto brasileiro e se reconheça enquanto um povo gigante”, celebra Myriam.