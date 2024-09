Mônica Salmaso canta o Brasil pleno no Theatro da Paz, em Belém

A acústica do centenário Theatro da Paz, patrimônio da cultura brasileira, recebe nesta quinta-feira (26), às 20h, uma das vozes mais bonitas da atualidade da música brasileira e em um momento especial: a cantora paulista Mônica Salmaso, apresentando o show “Minha Casa”, que marca a retomada da carreira solo dessa artista em turnê nacional. Mônica tem uma relação afetuosa com o público e artistas de Belém, além do próprio Da Paz, e entende que “a cultura brasileira é uma causa”. Tanto que ela considera que é na música que o Brasil pleno, com toda sua diversidade cultural e dignidade, acontece.

“A Joyce Moreno diz duas frases sobre a música brasileira que eu repito com gosto: ‘A música Brasileira tem resposta pra tudo’. Uma verdade pelo tamanho da sua produção e a gigante qualidade de compositores desde sempre. E ‘A Música Brasileira é o Brasil que nos prometeram’. Para mim, o Brasil é uma causa. O Brasil é um país que nunca se fez como poderia. Uma promessa que na cultura, sobretudo, na música por seu alcance, se realiza plenamente há anos”, destaca Mônica.

“Na música, as particularidades, o caldo de culturas, a mistura se deram da melhor maneira. Por isso, a música brasileira é tão rica, tão diversa e tão única e sim, a melhor do mundo, não tenho nenhum medo de dizer”, acrescenta a cantora. Nesse raciocínio, Mônica enfatiza: “Minha casa é meu norte, identidade dos afetos, o Brasil pulsante, a força da criatividade e da resistência. Da Re-existência”.

"Minha Casa" tem direção musical da cantora em parceria com seu marido, o flautista e saxofonista Teco Cardoso, e reúne os músicos Tiago Costa (piano), Neymar Dias (viola caipira e contrabaixo), Lulinha Alencar (acordeon), Ari Colares (percussão) e Ricardo Mosca (bateria). A realização é do Ministério da Cultura e o patrocínio da Icatu Seguros.

Em casa

Sobre a turnê, Mônica destaca: “Este show representa pra mim o retorno ao meu trabalho solo depois da pandemia, dos vídeos do projeto ‘Ô de casas” e da turnê com o Chico Buarque. Eu fui profundamente transformada por essas coisas e este show tem a ver com isto. Ele fala, basicamente, de três assuntos: o ofício de cantar e a importância vital que a arte tem; a reafirmação da minha identidade com uma cultura brasileira que é mais do que importante, é uma causa para mim; e questões urgentes que precisam ser vistas, como a nossa desigualdade estrutural e a urgência no cuidado com o planeta”.

Para falar sobre essas temáticas, a cantora, como diz, escolheu canções que fizeram parte da produção de 175 vídeos do “Ô de Casas. “Algumas que não viraram vídeos mas eu tinha a intenção de fazer e algumas que eu já tinha gravado em trabalhos anteriores”, detalha. “É uma escolha bastante abrangente em relação à geração de compositores. Cada canção foi cuidadosamente escolhida e cumpre um papel no roteiro do show”, acrescenta a artista. No repertório, composições de Chico Buarque de Hollanda, Guinga, Pedro Luis, Vinícius de Moraes, Paulo César Pinheiro, Milton Nascimento e Tom Zé, entre outros.

Mônica Salmaso conhece Belém e já gravou Ruy e Paulo André Barata. Porém, nesse show, como diz, não interpretará canções paraenses. “Mas, eu fiquei muito feliz com o convite para a gravação recente de ‘Pauapixuna’ (para o disco que registra a obra de Paulo André e Ruy Barata) e sou muito apaixonada por Waldemar Henrique”, ressalta. “Belém é uma cidade mágica e eu tenho mesmo adoração por ela. Foi a minha porta para a Amazônia e eu nunca me esqueci da primeira vez em que fui praí. E vou cantar novamente no Theatro da Paz, essa joia preciosa. Não vejo a hora!”, enfatiza. Nesse espaço no coração de Belém, Mônica Salmaso e a plateia estão em casa. Ingressos na Ticket Fácil e na bilheteria do teatro.