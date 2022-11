Fotógrafo de Parauapebas ganha fama internacional através das imagens

Apaixonado por fotografia, o jovem Janderson Túlio resolveu seguir carreira, e, há cinco anos, atua como fotógrafo. Natural de Belo Horizonte, o mineiro está em Parauapebas há pelo menos 16 anos e hoje coleciona em seu currículo o registro de grandes celebridades.

Entre os famosos fotografados pelas lentes do profissional estão o funkeiro Matheus Yurley, o ex-BBB Eliéser e a atriz Vaneza Oliveira, conhecida por interpretar a personagem Joana na série 3%, da Netflix. Janderson conta que o primeiro famoso a posar para ele foi Eliezer, o ensaio fotográfico ocorreu em 2018, dois anos depois, o fotógrafo foi convidado para fotografar Vaneza Oliveira.

Com um olhar diferenciado para a fotografia, trabalho que Janderson afirma fazer com muito amor e dedicação, o tornou o jovem um profissional destaque no mundo dos famosos. “Quando a gente inicia uma carreira e faz com amor e paixão, com certeza a expectativa é alcançar o sucesso. Mas, jamais imaginei que teria meu trabalho reconhecido por pessoas de tão longe, com certeza é um privilégio.” pontua o jovem.

O artista mais recente a posar para o fotógrafo foi funkeiro Matheus Yurley, após ter seu trabalho indicado ao artista por um seguidor, Janderson Túlio foi surpreendido pelo músico que puxou conversa com o fotógrafo pelo direct e contratou os serviços do rapaz que foi a São Paulo para realizar o trabalho.

“O ensaio aconteceu na casa do artista em São Paulo, o convite foi para o registro para o álbum pessoal, onde o funkeiro fez as fotos ao lado da filha Maju Yurley.”

Quando escolheu a fotografia, ele não imaginava que iria tão longe. Recentemente Janderson Túlio, esteve cumprindo agenda fora do Brasil, onde fotografou na Flórida, Nova York, Michigan, Ohio e Califórnia.

“Sair de Parauapebas para fotografar grandes artistas é a certeza que estou na direção certa. Confesso que nunca imaginei, mas hoje sei que escolhi o caminho certo, sou grato à Deus por tudo,” frisou o fotógrafo.