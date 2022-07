Curso de fotografia estimula afeto e imaginação

Brincar com a imaginação por meio da fotografia é um dos objetivos da vivência proporcionada pela fotógrafa Paula Sampaio no curso “Fotografia e imaginação”, que será no próximo dia 22 de julho de 10h às 13h, no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso. A programação é gratuita e as inscrições estão abertas e irão até o dia 20, pelo email psampaio@pa.sesc.com.br informando nome completo e idade. A atividade é adequada para participantes de qualquer idade (menores devem ir acompanhados por responsáveis dispostos a participar das atividades).

Paula Sampaio, responsável pelo Núcleo de fotografia do Sesc no Pará, explica que a proposta da oficina é instigar os participantes, por meio de estímulos sensoriais e usando um protótipo de câmera fotográfica de brinquedo, a realizarem imagens mentais. “É um exercício lúdico, simples e divertido, que nos leva a vivenciar a gênese das imagens e a potência da nossa imaginação.

A fotógrafa começou com a oficina no Sesc em 2015, quando deu início aos experimentos de vivências que chama de “Fotografia imaginária” como parte das ações educativas e culturais vinculadas ao Projeto “Máquinas para Filosofar”, realizadas pelo Núcleo de Fotografia do Sesc/PA, em ações da Fotoativa e do projeto ProDocumentales/Chile.

"A ideia é a partir de experiências sensoriais aplicadas às práticas fotográficas e possibilitar aos participantes a experiência de pensar a fotografia como um produto de suas mentes e corpos, onde os instrumentos são apenas mediadores", comenta Paula Sampaio.

A proposta da oficina é uma das ações do Projeto "Máquinas para filosofar “, referenciado no acervo homônimo, formado por uma coleção de máquinas antigas em exposição permanente no Sesc Ver-o-Peso desde 2010.

O acervo “Máquinas para filosofar” é composto por 89 câmeras de ferro, fole e madeira de diversos modelos, como lambe - lambe, protótipos de Daguerreótipo e da “Mamute”, além de ampliadores fotográficos e projetores de cinema analógicos.

Construídas artesanalmente nos séculos XIX e XX, constituem um patrimônio material e imaterial de valor inestimável, fato que contribui para a difusão e valorização da memória / história da fotografia, possibilitando diálogos com os mais variados campos do conhecimento que atual de forma transversal unindo arte, cultura, tecnologia e ciência.

Desde 2010 o acervo encontra-se em exposição permanente no 3º piso do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-O-Peso e é a base referencial para a realização de toda a programação cultural e educativa desenvolvida pelo Núcleo de Fotografia do Sesc no Pará, que prioriza a valorização da memória, o diálogo entre as linguagens e a experimentação, por meio de visitas mediadas ao acervo, cursos, oficinas, palestras, debates e exposições temporárias.

Paula Sampaio faz questão de explicar que as principais inspirações para o desenvolvimento dessa experiência foi a convivência e a observação dos procedimentos adotados pelo fotógrafo e educador Miguel Chikaoka, de quem é aluna desde a década de 1980, e das pesquisadoras e também educadoras Janice Lima, Vânia Leal, Zenaide Paiva e Simone Moura, com quem trabalhou documentando as ações dos projetos de Educação Patrimonial (coordenados pelo Museu Emílio Goeldi) nas áreas de salvamento de sítios arqueológicos em Abaetetuba , Canãa dos Carajás, Marabá, Parauapebas e Paragominas(PA) entre 2003 e 2011.

Vivencia "Fotografia e Imaginação"

Data: 22/07/2022

Horário: 10h às 13h

Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França, 522/523)

Inscrições: Interessados devem enviar seus pedidos de inscrição até 20/07 para o email psampaio@pa.sesc.com.br

A vivência é adequada para participantes de qualquer idade (menores devem vir acompanhados por responsáveis dispostos a participar das atividades). Programação gratuita com vagas limitadas.