Forro de UPA cai e atinge paciente em Tucuruí; Secretaria Municipal de Saúde anuncia reforma geral

Parte do forro de uma das enfermarias da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tucuruí, sudeste do Pará, caiu em cima de um paciente que estava deitado em uma maca. Imagens envidas à redação integrada de O Liberal mostram os estragos no teto e equipes de saúde que trabalham na Unidade tentando retirar o homem atingido do local. A maca em que ele estava ficou rodeada de pedaços do forro.

A Prefeitura afirma que o paciente não teve ferimento, foi transferido para outra enfermaria e está bem. O caso aconteceu neste domingo (19), na única UPA da cidade, localizada no bairro Santa Mônica.

Em um vídeo enviado pela assessoria da Prefeitura de Tucuruí, o titular da Secretaria Municipal de Saúde, Vicente Miranda, fala sobre os problemas estruturais do prédio, que teriam se agravado neste período de intensas chuvas. Ele também anunciou o início da reforma geral na unidade, a partir da próxima semana.

“Nós estamos em período de chuva. Muita chuva, aliás. E o prédio, que já tem certo tempo de construção, está apresentando alguns problemas na sua estrutura de cobertura. A água, às vezes, infiltra por alguns lugares pontuais e parece que afetou o forro. Parte dele desabou e isso pode criar alguns problemas e a gente está tomando as providências. Na verdade, já estava decidido que a partir da próxima semana já inicia a reforma geral para tentar corrigir essas deficiências do teto e evitar que esses problemas aconteçam”, declarou o secretário.

De acordo com Vicente Miranda, o paciente que foi atingido está bem. “Foi transferido para outra enfermaria e pela graça de Deus está tudo tranquilo, tomando os devidos cuidados com ele e cuidando de todos os demais”.