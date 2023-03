Ginecologista é preso por violação sexual em Tucuruí

Um médico ginecologista identificado como Orlando Veiga Filho foi preso na manhã desta sexta-feira (17) sob suspeita de violação sexual, em Tucuruí, no sudeste do Pará. A prisão foi realizada após um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça no último dia 3 de março.

O médico já havia sido preso anteriormente em julho de 2020, mediante denúncia de uma vítima que o acusou pelo mesmo crime. Na época, as investigações ficaram a cargo da Delegacia do Breu Branco. Seguindo com as investigações, foi constatado que outras mulheres também foram vítimas do médico. Com isso, ele também foi indiciado e processado na Comarca de Tucuruí.

Até a prisão efetuada nessa sexta-feira, Orlando estava em liberdade provisória. O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça, que julgou um recurso do Ministério Público e decretou novamente a prisão do médico. O mandado de prisão foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Breu Branco na última quinta-feira (16). Agora, Orlando segue à disposição da Justiça.

A Polícia Civil detalhou que, caso haja mais mulheres que foram vítimas do médico e que ainda não procuram a justiça, elas devem entrar em contato com a equipe da Delegacia do Breu Branco. O telefone de contato é o (94) 99917-4740.