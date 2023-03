Polícia Militar apreende, em Tucuruí, maconha e arma de fogo

Agentes do 13° Batalhão de Polícia Militar, unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional IV (CPR IV), prenderam duas pessoas por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no município de Tucuruí, no sudeste paraense.

Os militares do 13° BPM que realizavam rondas ostensivas contaram que, na sexta-feira (10), receberam a informação de que, no km 4 da BR 422, um homem e uma mulher estariam armazenando e comercializando entorpecentes. Em diligências naquele endereço, o casal foi identificado ao sair de um sítio com uma sacola.

Durante procedimento de busca pessoal, os policiais encontraram 1.050 g de maconha, uma pistola calibre .40, dois carregadores de mesmo calibre, duas balanças de precisão, munições 9 mm e 380 mm e um carregador 9 mm. Os suspeitos e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Tucuruí, para a realização dos procedimentos cabíveis.