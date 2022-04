Forma Pará abre inscrições para 150 vagas no ensino superior em três municípios

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo especial para mais de 150 vagas de cursos no ensino superior em três municípios paraenses: Moju, Santa Maria da Barreiras e Breu Branco. A iniciativa é do programa Forma Pará, do Governo do Estado em parceria com o Instituto Federal do Pará (IFPA). As inscrições vão até dia 5 de maio com taxa de R$ 20 reais, os candidatos em vulnerabilidade econômica podem solicitar isenção.

Os cursos ofertados são: Tecnologia em Agroecologia, em Moju; Bacharelado em Agronomia, em Santa Maria das Barreiras; e Engenharia de Pesca, em Breu Branco. Cada um deles com 50 vagas. Para se inscrever, o candidato (a) fará a inscrição no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), organizadora do processo, onde podem acessar o edital completo e mais orientações.

Posteriormente os candidatos (as) passarão por uma prova de conhecimentos, com 35 questões, de múltipla escolha. As áreas de conhecimentos cobradas são: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Física, Química e Biologia. Além da prova objetiva, a outra etapa é subjetiva, uma prova de redação em Língua Portuguesa. Esta valerá dez pontos e os critérios analisados são: fidelidade ao tema, objetividade, coesão, coerência, progressão discursiva e aderência à norma culta. A data prevista para realização da prova é 29 de maio.

Orientações para inscrição:

- Ter concluído o ensino médio ou formação equivalente;

- Candidatos que tenham cursado pelo menos um dos anos, ou estejam cursando o último ano do ensino médio no município/distrito em que o curso está sendo ofertado, ou que resida no município/distrito no qual o curso será ofertado há pelo menos um ano, a contar da data de publicação dos editais, terá um bônus de 10% na nota da prova objetiva;

- Inscrições até às 23h59 do dia 5 de maio;

- Taxa de inscrição R$ 20 reais;

- Candidatos em vulnerabilidade econômica ou que não podem pagar, podem pedir isenção.

Ensino superior em outros municípios

A Universidade do Estado do Pará (UEPA), Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e Universidade do Federal do Pará (UFPA) também estão em fase de realização de provas de seus processos seletivos, para preenchimento de 1.210 vagas em 24 municípios, por meio do Forma Pará. Todas as provas acontecem no próximo dia 1º de maio (domingo).

A prova da UEPA irá preencher 400 vagas, sendo 50 vagas em cada curso, dentre eles estão: Bacharelado em Fisioterapia, em Conceição do Araguaia; Bacharelado em Enfermagem, em Bom Jesus do Tocantins, em Rio Maria, em São Sebastião da Boa Vista e em Bragança; Licenciatura em Pedagogia em Marituba e em Santo Antônio do Tauá; Licenciatura em Letras – Libras, em Marituba.

A Ufra oferta 500 vagas nos seguintes cursos e municípios, sendo 50 vagas em cada: Agronomia em Jacundá, Baião, Augusto Corrêa, Igarapé Açu, Xinguara, Limoeiro do Ajuru e Santana do Araguaia; Engenharia Florestal em Pacajá; Zootecnia em Vitória do Xingu; e Medicina Veterinária em Portel.

Já a Unifesspa disponibiliza 210 vagas nestes cursos e municípios: Arquitetura e Urbanismo em Redenção e Canaã dos Carajás (40 vagas); Geologia em Rondon do Pará (40 vagas); Medicina Veterinária em São Félix do Xingu (40 vagas); e Pedagogia em Tucuruí (50 vagas). E pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) serão 100 vagas com 50 alunos em cada turma do curso de Direito, em Alenquer, e Licenciatura em História, em Óbidos.

No dia 15 de maio, será realizada a prova do processo seletivo especial com 190 vagas dos cursos na UFPA. Sistema de Informação, em Oeiras do Pará (30 vagas); Geoprocessamento, no distrito de Outeiro (40 vagas); História, em Curralinho (40 vagas); Letras – Língua Inglesa, em Viseu (40 vagas); e Agronomia, em Pacajá (40 vagas).

O Forma Pará virou lei em outubro do ano passado. O programa está apto a ofertar cursos de pós-graduação, entre eles, mestrado, doutorado e pós-doutorado. De acordo com o Governo do Estado do Pará, o objetivo é que até o final do primeiro semestre a iniciativa esteja atuando nos 144 municípios paraenses, incluindo os municípios que são atendidos desde 2019.



SERVIÇO - Inscrição dos cursos nas Instituições de ensino superior

Os candidatos e candidatas interessados nas vagas ofertadas nas instituições de ensino superior do Pará devem acessar o edital completo, por meio do link de inscrição, aqui.

(Com informações da Agência Pará)