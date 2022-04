Uepa está com inscrições abertas para processo seletivo especial para Licenciatura em Música

Começaram na quarta (20) e seguem até a próxima terça-feira (26) as inscrições ao Processo Seletivo Especial (Prosel 2022-3), para o Curso de Licenciatura em Música da Universidade do Estado do Pará (Uepa), ofertado nos campi da Universidade em Belém (21 vagas), Santarém (30 vagas) e Bragança (19 vagas). Os detalhes estão descritos no edital.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line, por meio da página do processo disponível no endereço eletrônico. São vagas destinadas a candidatos que já concluíram o ensino médio em anos anteriores ou estão concluindo a última série do ensino médio ou equivalente referente ao período letivo de 2021.

A Uepa informou que reservará 50% das vagas ofertadas a candidatos que cursaram e concluíram todas as séries do ensino médio, ou curso equivalente, em escolas da rede pública brasileira. Todos os candidatos deverão submeter-se, obrigatoriamente, à prova de música no formato presencial, no dia 15 de maio, que será composta por duas partes: a parte escrita e a parte prática de execução musical.