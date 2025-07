Festival gratuito em Portel celebra diversidade e riqueza da cultura marajoara; saiba mais

Ao longo de três dias, a cidade de Portel, na Região de Integração do Marajó, será palco da 5ª edição do Festival Cultural Marajoara – Festmar, com uma programação gratuita que inclui apresentações folclóricas, oficinas, rodas de conversa e palestras. O evento será realizado entre os dias 18 e 20 de julho.

O Festmar é uma realização de grupo parafolclóricos do Pará, e reúne reúne parceiros da sociedade civil, artistas independentes e coletivos culturais da região. A programação é gratuita e aberta ao público, e promete movimentar não só o cenário artístico, mas também a economia local, ao atrair visitantes e promover a produção cultural como um importante motor de desenvolvimento regional.

O principal objetivo do evento é valorizar a identidade cultural do Marajó, promovendo o encontro entre gerações de artistas, mestres da cultura, estudiosos e fazedores de arte que carregam, em seus trabalhos, a essência das tradições locais.

“A gente tem esse grande objetivo de dar visibilidade. Saber que existem grupos, fazedores de cultura e pessoas que têm compromisso, amor e carinho pela nossa cultura, e que trabalham incansavelmente para que possamos transmitir conhecimentos culturais, compartilhar o nosso saber e manter vivo o legado dos nossos ancestrais. Por isso é importante promover eventos, oficinas, rodas de conversa — para que possamos passar adiante nossa vivência e tradição”, destacou a coordenadora do evento, Dayane Sousa.

Entre os destaques da programação, está a participação de grupos folclóricos e de dança tradicional, que representam o elo entre o passado e o presente. Um dos grupos mais aguardados é Os Assurinis, referência na cultura da dança marajoara.

Para Tamara Moreira, uma das integrantes do grupo Os Arucarás, o festival garante a valorização da cultura do município e mostra que em Portel existe cultura e grupos bons e capacitados que devem ser reconhecidos e valorizados. “O evento em si já demonstra a movimentação cultural, na qual todos nós fazedores de cultura já mostramos, a cultura viva que vive no município de Portel”, afirma.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Idinor Ferreira, o evento é um marco na trajetória cultural de Portel. “O Festmar é um símbolo de resistência e valorização da cultura da dança no Marajó. Os Assurinis, por exemplo, são um grupo que há anos luta pela preservação desse legado. Eles não apenas dançam: eles contam histórias, transmitem saberes e constroem um caminho para que novas gerações também façam história por meio da dança marajoara”, diz.