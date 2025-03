Estudantes do Pará já podem se inscrever no 54º Concurso Internacional de Redação de Cartas

As inscrições ao 54º Concurso Internacional de Redação de Cartas já estão abertas e prosseguem até o próximo dia 28 de março. Objetivando despertar a criatividade e aprimorar os conhecimentos de estudantes com até 15 anos, o concurso é promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça. A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) é a maior apoiadora do concurso no Pará, enfatizando e fomentando a participação de mais estudantes da rede estadual em cada edição.

Com o tema “Imagine que você é o oceano. Escreva uma carta a alguém para explicar-lhe por que razão ele deveria cuidar de você e como deveria fazê-lo”, os estudantes da rede pública e privada deverão escrever cartas argumentativas, recentes, inéditas e individuais. Eles participarão por meio das escolas, que selecionarão até duas cartas. As redações argumentativas, redigidas pelos alunos, deverão ser apresentadas em forma de carta alinhada ao padrão internacional, com data, fórmulas de cortesias, saudações e assinatura. Também devem seguir a temática, que aborda a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, principalmente no ODS 14, que se concentra na conservação e no uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos.

O concurso terá três fases: escolar, estadual e nacional. Após esse processo, haverá a etapa internacional, sob a responsabilidade da UPU. As redações que ficarem em 1° lugar em cada Estado, e as três melhores do País, serão premiadas. Representará o Brasil na fase internacional, na Suíça, a primeira colocada na seleção nacional.

Na fase estadual, o prêmio é de R$ 2,3 mil para o autor da melhor redação. Para a escola é de R$ 2,5 mil. Já na fase nacional, os três primeiros colocados e suas respectivas escolas serão premiados. O primeiro recebe R$ 10 mil, e sua escola, R$ 10,5 mil; o segundo R$ 8 mil e a escola, R$ 8,5 mil, e o terceiro R$ 6 mil, enquanto a escola recebe R$ 6,5 mil.

Em 2023, quem representou o Brasil na etapa internacional foi a estudante paraense Edinayana Sarmento, que cursava o 1° ano do Ensino Médio na Escola Estadual Presidente Fernando Henrique, no município de Monte Alegre, no oeste do Pará. A estudante abordou o tema “Escreva uma carta para alguém explicando quais superpoderes você precisaria para cumprir sua missão”, desenvolvendo com base no meio de locomoção fluvial que utilizam, o principal da região. No ano passado, Monte Alegre novamente se destacou no ensino público, com a aluna Ana Carolina Ribeiro Bezerra, que cursava o 9° ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito Antônio Pereira de Araújo. Ela conquistou o primeiro lugar na etapa estadual.