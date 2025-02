Escolas reformadas para a COP 30 devem hospedar 5 mil pessoas e beneficiar mais de 13 mil alunos

No mês de julho do ano passado, o governador Helder Barbalho assinou a ordem de serviço para a reforma de 17 escolas da rede pública que deverão funcionar como hospedagem alternativa durante a realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), em Belém. 5 mil pessoas devem ficar hospedadas nas unidades escolares durante os dias do evento e, após ele, os ambientes reformados continuarão sendo utilizados por mais de 13 mil alunos.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), uma das escolas previstas no plano governamental já foi entregue e está completamente renovada. A entrega da Escola Estadual Ulysses Guimarães, que fica localizada no bairro de Nazaré, ocorreu em outubro de 2024.

A Seduc também ressaltou que outras dez instituições estão em processo de reconstrução. Elas devem receber novas instalações de salas de aula, música, informática, área de recreio, biblioteca, salas de leitura e educação física. Além de novas quadras de esporte, novos banheiros e outras facilidades que incluem a implantação de ambientes climatizados. As obras deixarão um legado para a comunidade escolar e deverão beneficiar a aprendizagem dos alunos.

Os 13.300 alunos que serão beneficiados com as reformas não tiveram e nem terão atraso no calendário escolar, que, segundo a secretaria, está seguindo seu fluxo normal. A reconstrução dos colégios estaduais está sendo acompanhada por um escritório de projetos, que acompanha de perto o andamento das obras, assegurando o cumprimento do cronograma para que a entrega das unidades aconteça até a conferência.

Como vai funcionar a hospedagem nas escolas durante a COP 30

As cinco mil pessoas que devem se hospedar nas instituições dormirão em beliches. As escolas vão receber os móveis durante a realização do evento para adequar as salas de aula ao padrão de hostel, que funciona com quartos compartilhados. Serão criados 304 leitos somente na escola Ulysses Guimarães, que já foi entregue pela gestão do Estado.

A utilização de escolas durante a COP é uma das estratégias para suprir a demanda por leitos durante os dias do evento. É esperado que Belém receba, aproximadamente, 50 mil pessoas no dia de pico, que vai ser o dia em que irá ocorrer o encontro dos chefes de Estado.

Pensando nisso, a capital paraense passará por uma expansão e reforma da rede hoteleira por meio de investimentos do Ministério do Turismo, além da oferta de aluguéis de curta temporada e também de navios cruzeiros, que devem ancorar no porto de Belém e funcionar como hotéis flutuantes durante a conferência.