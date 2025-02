Hospedagem Low Cost COP 30: saiba o que é o projeto lançado em Belém

Na manhã desta quinta-feira (27/02), o Instituto de Desenvolvimento da Amazônia (IDEA) e o clube esportivo paraense Tuna Luso Brasileira formalizaram a assinatura de contrato para o projeto "Hospedagem Low Cost COP 30", que irá oferecer hospedagem acessível para os participantes da COP 30 em Belém. A parceria visa a revitalizar os espaços do clube e atender à demanda crescente por acomodações de baixo custo durante o evento internacional.

Parceria estratégica com a Tuna Luso Brasileira

Durante o evento de assinatura, Robério Abdon d'Oliveira, presidente do IDEA, destacou a importância da parceria com a Tuna Luso Brasileira, considerando a infraestrutura do clube, com 122 anos de história, e a necessidade de ampliação da oferta de hospedagem em Belém. "Nosso objetivo é tornar a COP 30 acessível a todos os públicos, principalmente aqueles com capacidade financeira mais limitada", afirmou.

Robério Abdon d'Oliveira, presidente do IDEA. (Foto: Ivan Duarte)

Com a expectativa de receber até 800 pessoas, o projeto incluirá a revitalização de espaços do clube, como o salão nobre, a boate e as quadras do ginásio. Novos banheiros serão construídos, e a estrutura de alimentação será ampliada para oferecer café, almoço e jantar aos hóspedes.

Infraestrutura e impacto na comunidade local

O projeto de hospedagem low cost não só atenderá às delegações internacionais e organizações não governamentais, mas também beneficiará a comunidade local, com melhorias nas instalações do clube. O presidente do clube Tuna Luso Brasileira, Miltoniel Sobral, enfatizou que as reformas nos espaços eram um desejo antigo da instituição, mas que a parceria com o IDEA trouxe a oportunidade de realizá-las.

Miltoniel Sobral, presidente da Tuna Luso Brasileira (Foto: Ivan Duarte)

"Essa proposta chegou num momento crucial para a Tuna, que precisava de reformas em sua estrutura. A parceria vai nos ajudar a melhorar nossas instalações e ao mesmo tempo contribuir para o sucesso da COP 30", declarou Sobral.

Desafios da hospedagem em Belém

Robério Abdon d'Oliveira destacou o desafio enfrentado pela cidade de Belém em termos de infraestrutura hoteleira. Com uma oferta limitada de hotéis, especialmente aqueles de baixo custo, a cidade precisou buscar soluções alternativas para atender à demanda crescente da COP 30.

Espaço interno da sede do clube. (Foto: Ivan Duarte)

"A nossa rede hoteleira é muito pequena para um evento desse porte. Ao comparar com cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro, fica evidente o déficit de hospedagem em Belém. Por isso, a proposta de hospedagem low cost foi pensada para atender a uma grande parte do público, especialmente aqueles com menor capacidade financeira", explicou o presidente do IDEA.

Acomodação acessível e sustentável

O projeto ainda está em fase de definição da precificação, mas a proposta é garantir que os preços sejam significativamente mais baixos que os praticados pelos hotéis tradicionais. A ideia é criar uma alternativa viável para quem busca uma experiência mais acessível, mas sem abrir mão do conforto e da infraestrutura necessária.

Entrada da sede do clube esportivo Tuna Lusa Brasileira. (Foto: Ivan Duarte)

Além disso, o IDEA está comprometido com a sustentabilidade do evento, com estudos já em andamento para minimizar o impacto ambiental da iniciativa. "Estamos trabalhando para que o projeto não apenas ofereça uma hospedagem acessível, mas que também seja sustentável e beneficie a cidade de Belém de forma integral", finalizou Robério Abdon d'Oliveira.

Tuna Luso Brasileira em transformação

Miltoniel Sobral, presidente da Tuna Luso Brasileira, ressaltou que a parceria com o IDEA será uma oportunidade para o clube se modernizar e participar de um evento de relevância global. "Vamos aproveitar a oportunidade para realizar melhorias nas instalações e ao mesmo tempo acolher os visitantes da COP 30 com a qualidade que eles merecem", concluiu Sobral.

Momento que o presidente do IDEA assina o contrato. (Foto: Ivan Duarte)

Momento que o presidente da Tuna assina o contrato. (Foto: Ivan Duarte)

O projeto "Hospedagem Low Cost COP 30" promete ser um marco na preparação de Belém para a COP 30, proporcionando uma experiência acessível e transformadora para os participantes da conferência climática. O lançamento oficial da hospedagem está previsto para outubro, antes do início da conferência, que acontecerá nos primeiros dias de novembro.