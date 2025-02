Correios abrem inscrições para Concurso de Redação de Cartas

Estão abertas as inscrições para a 54ª Edição do Concurso Internacional de Redação realizado pelos Correios. Promovida pela União Postal Universal (UPU), a competição chega ao Brasil com o objetivo de incentivar a criatividade de crianças e adolescentes na escrita. Nesta edição, o tema é “Imagine que você é o oceano. Escreva uma carta a alguém para explicar-lhe por que ele deveria cuidar de você e como deveria fazê-lo”.

A proposta é que o estudante escreva em primeira pessoa como se fosse o oceano, explicando ao leitor a importância da conservação marinha, uso sustentável dos recursos naturais e da responsabilidade coletiva de preservar os oceanos.

As inscrições estão abertas até o dia 28 de março, e podem participar os estudantes da rede pública e particular que tenham até 15 anos, 11 meses e 29 dias de idade completos até o dia 5 de maio de 2025. Nessa data, a redação vencedora da etapa nacional é inscrita na fase internacional junto à UPU.

Dividido em quatro etapas, escolar, estadual, nacional e internacional, o concurso conta com a avaliação de uma Comissão Julgadora. Serão aceitas até 2 inscrições por escola. Para participar da etapa escolar, as instituições de ensino devem designar uma Comissão Julgadora da própria escola, essa indicação deve ser comunicada aos Correios através de um documento da escola.

A função da comissão é selecionar até duas redações de alunos diferentes para representar o colégio no Concurso. O comitê escolhido também deve encaminhar para os Correios, as redações com os documentos dos alunos inscritos, conforme especifica o edital.

Na etapa estadual, os Correios irão providenciar uma Comissão Julgadora própria, composta por no mínimo três membros encarregados de avaliar as redações. Os membros serão professores, escritores e representantes do Ministério da Educação e do Ministério da Comunicação.

O Departamento de Comunicação Institucional (Decom) será responsável por nomear a Comissão Julgadora da Etapa Nacional, composta por no mínimo três membros. Serão premiadas as três melhores redações classificadas nesta etapa. As redações participantes dessa etapa que não estiverem entre as três melhores, receberão certificados da etapa estadual. Só participarão da etapa internacional os estudantes já classificados na etapa nacional.