Escolas estaduais do Pará retornam às aulas nesta quinta-feira (1) com açaí na merenda

No Pará, está tudo certo para a volta às aulas de cerca de 500 mil estudantes e 40 mil profissionais da rede estadual de ensino público, a partir desta quinta-feira (1). O segundo semestre letivo de 2024 retoma os estudos em 975 unidades, e já inicia com uma novidade: a merenda escolar vai ficar ainda mais gostosa com açaí e itens regionais. As escolas estão prontas para acolher os alunos e fortalecer a integração entre docentes e discentes.

"Nesta semana retomamos as atividades pedagógicas em todas as escolas estaduais, por todo o Pará, e para todas as etapas e modalidades de ensino. Daremos início ao terceiro bimestre letivo com a expectativa de irmos ainda mais longe, com ainda mais investimentos, realizações, conquistas e desenvolvimento para todos. Uma das grandes novidades, que temos orgulho, é a garantia da oferta de uma alimentação escolar regional, personalizada para nossos estudantes agora com a oferta de açaí e de ingredientes típicos, fundamentais para um maior bem-estar dos nossos estudantes", destaca Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

De acordo com a Seduc, o cardápio oferecido aos estudantes é variado e saudável, elaborado por uma equipe de especialistas, onde são levadas em consideração as necessidades nutricionais dos alunos. Entre os itens estão peixe, carne, frutas, achocolatado, leite, pão, legumes, feijão, arroz, macarrão e polpas de frutas variadas.

As escolas estaduais estão preparadas para receber também os novos estudantes, especialmente, quem muda de escola no meio do ano. Essa transição pode ser ainda mais desafiadora, já que o novo estudante precisa se adaptar a um ambiente já estabelecido.

Por reconhecer a importância desse período de adaptação, a vice-diretora Madalena Pantoja, da Escola Professora Placídia Cardoso, enfatiza a necessidade de um acolhimento cuidadoso para garantir uma experiência positiva aos novos estudantes.

“O retorno das férias é um momento significativo na rotina escolar, tanto para os professores, quanto para estudantes e famílias. O acolhimento receptivo, agradável, estimulante e criativo nas voltas às aulas é importante para restabelecermos as relações sociais e retomarmos as atividades de aprendizagem. Então, neste sentido, os novos alunos serão integrados por meio das atividades que nós vamos fazer e também vamos passar nas salas, apresentando os alunos às turmas, com isso esses estudantes serão integrados à comunidade escolar”, disse Madalena Pantoja, disse a vice-diretora.

Alimentos regionais

A partir de setembro, a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) reforça o compromisso com a oferta de uma alimentação escolar cada vez mais saudável com um novo item acrescentado no cardápio, com açaí e ingredientes típicos do Pará, visando a promoção de hábitos alimentares saudáveis para o ensino regular e para o ensino integral.

“O açaí é importante, ele é um dos principais alimentos do hábito local, e também tem nutrientes importantes para compor as necessidades nutricionais do estudante. A adição do açaí na merenda escolar será complementada com outros alimentos”, disse Flávia Cristina Lira, nutricionista da Seduc.

Para fortalecer a aprendizagem, a Seduc concretizou um aumento de 100% de vagas em escolas de tempo integral, já a partir deste ano. São 33 novas escolas no modelo de ensino integral e mais de 17,7 mil novas vagas, totalizando 35,9 mil vagas integrais na rede estadual de ensino.