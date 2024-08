Volta às aulas: ajuste nas rotinas de sono e alimentação são essenciais para bom rendimento escolar

Com o fim das férias e a volta às aulas, crianças e adolescentes enfrentam desafios para se ajustar à nova rotina, especialmente os que aproveitaram o período para maratonar séries e jogar videogame até tarde. Para ajudar nessa transição, a otorrinolaringologista Maria Cláudia Oliveira, especialista em sono e vice-presidente da Associação Brasileira do Sono Regional Pará, explica que é necessário ajustar o relógio biológico interno, o ritmo circadiano, mantendo um horário regular para dormir e acordar, sem muita variação nos finais de semana.

“É importante estabelecer horários predeterminados para as refeições, atividades físicas e lazer. Ter uma rotina organizada contribui para a regulação do ciclo de sono e vigília. Uma boa noite de sono começa ao acordar, pois a organização do dia é essencial para garantir a qualidade do sono”, comenta.

A médica ressalta que a sociedade é especialmente matutina, com escolas e trabalhos começando cedo. Portanto, é necessário organizar o dia para que ele também termine cedo, permitindo o tempo necessário para o sono.

O sono perdido não pode ser recuperado, sendo assim, quando há privação de sono ou uma qualidade de sono ruim, do ponto de vista hormonal, metabólico e também na regulação do humor, há uma tendência maior de gerar agressividade e apatia, pondera a especialista. Além de uma maior propensão à depressão distúrbios psiquiátricos, como ansiedade e depressão, o que pode prejudicar o desempenho escolar, cabendo aos pais essa regulagem e dar o exemplo.

Manter a disciplina é fundamental

A professora Izabelly Loureiro, de Belém, observa que alunos que abdicam do tempo de sono por terem trocado o turno de descanso, ou pelas férias ou por passarem bastante tempo em telas na madrugada, apresentam comportamentos como fadiga, falta de concentração e de proatividade e tendência a distrair-se com atividades alheias às solicitadas em sala.

“Tal qual uma noite bem dormida, a disciplina com os horários de dormir é essencial para alcançar metas estudantis. Uma rotina que equilibre estudos, atividade física, descanso e interação social pode ser mais produtiva que uma madrugada inteira estudando. Ao não manter essa disciplina, as consequência podem ser faltar às aulas dos primeiros horários, esquecer de entregar trabalhos, ausentar-se de atividades físicas devido ao cansaço e tornar-se ainda mais ansioso, prejudicando seus próprios planos para o segundo semestre”, reforça a professora.

Expectativa para reencontrar os amigos

Pietra Nunes, de 7 anos, conta que apesar de gostar do período de férias, está na expectativa de reencontrar os amigos e a professora. “Eu gosto de férias, porque a gente descansa. Mas eu tô sentindo muita falta dos meus amigos, porque eu gosto de brincar com eles. Também quero voltar a estudar com a minha professora, porque, quando eu crescer, quero ser médica e bombeira militar”, relata a jovem entusiasmada com a volta às aulas.

A administradora e universitária Paula Nunes, de 40 anos, e mãe da Pietra, afirma que o principal desafio enfrentado está nos horários, que, agora, com a volta às aulas, podem se confrontar entre as atividades escolares da filha com as suas. No entanto, sempre consegue encontrar mecanismos para alinhar os horários, fazendo com que a jovem durma nos horários certos.

“O desafio maior é com os meus horários, porque eu também tenho uma rotina. Então, assim, sempre as rotinas da Pietra pesam muito pra mim, são minhas maiores prioridades. Eu sempre procuro fazer aquele esquema de encaixar o meu horário com o dela e, principalmente, os horários que são dos cursos dela”, diz Paula Nunes.