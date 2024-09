Entenda o que significa ’papa-chibé’, ‘levar o farelo’ e ‘pegar o beco’ no Pará

Na questão de gírias, os paraenses possuem um dos vocabulários mais ricos entre os brasileiros. As expressões populares já fazem parte do patrimônio cultural dos moradores do estado e estão presentes em todo o Pará, de Belém ao Baixo Amazonas.

Entres “éguas” e “pai d’éguas”, esse jeitinho de se comunicar contamina os visitantes do estado. Por isso, confira o que significam algumas das expressões que não podem faltar no seu dicionário paraense.

“Papa-chibé” ou “papa-xibé”

A expressão papa-chibé é usada para definir um paraense autêntico. O termo está relacionado com a culinária paraense, mais diretamente ao Chibé, uma bebida típica da região Amazônica que é feita misturando farinha de mandioca e água. Os dois ingredientes são coisas que não podem faltar em outro alimento típico do paraense: o açaí.

Exemplo: “O cara é papa-chibé mesmo!”

“Levar o farelo”

No Pará, a gíria “Levar o farelo” é sinônimo de “ser morto”, “levar a pior” ou “bater as botas”. A expressão é usada principalmente na capital do estado, Belém, e pode ser usada também no passado para indicar que uma pessoa já morreu.

Ex.: “Se você não se aquietar, vai levar o farelo”. “Mana, tu viu que o vizinho levou o farelo?”

“Pegar o beco”

A expressão “pegar o beco” é muito utilizada no Pará para indicar alguém que está saindo, indo embora ou fugindo de um lugar. Por exemplo: “Ih, fulano tá ali, vou é pegar o beco”, “Vamos pegar o beco que já tá tarde”.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)