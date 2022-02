Estudante paraense de medicina lança dicionário de termos regionais usados por pacientes

O santareno José Wilker Gomes de Castro Júnior, estudante do 10º semestre de medicina, lançou um dicionário que reúne mais de 100 dos principais termos regionais utilizados pelos pacientes paraenses, no momento da consulta, para identificar os sintomas que apresentam. O objetivo da publicação é melhorar a relação médico-paciente, tornando-a mais humanizada.

O futuro médico, que cursa medicina em Belém, conta que a ideia surgiu após um atendimento clínico em uma Unidade Básica de Saúde no bairro do Tenoné, que ele realizou na condição de acadêmico, ao receber um paciente que se referiu a doença que poderia ter o nome de “cobreiro”.

“Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, não aprendi na faculdade e não tinha estudado sobre. Mesmo após realizar diversas perguntas sobre o quadro clínico, não consegui entender de qual doença se tratava. Conversei com alguns colegas do mesmo semestre e nenhum deles conhecia o termo. Só então quando consultei uma amiga médica mais experiente, ela me relatou que “cobreiro” é como a população paraense chama “herpes-zóster”, contou.

Depois da situação, ele resolveu elaborar um projeto de pesquisa intitulado “A importância do conhecimento de termos populares paraenses para o desenvolvimento de habilidades profissionais médicas''. A partir daí o livro ganhou um reforço financeiro como iniciação científica.

Construção do dicionário

Durante a pesquisa para a construção do livro foram entrevistadas mais de 50 profissionais da saúde, onde dados e termos regionais iam sendo coletados. “Após isso, elaborei 10 questões com o enunciado simulando pacientes paraenses relatando suas queixas utilizando termos regionais”, disse.

Ele conta ainda que elaborou um formulário com as questões para 186 alunos do primeiro e quarto ano de medicina. Segundo ele, a média de acertos foi de 4,4 pontos. “Então decidi que era hora de alguém fazer algo para sanar essa dificuldade. Foi aí que surgiu o dicionário”, enfatizou.

Onde encontrar o livro?

O livro pode ser adquirido neste link e no site da editora Drago. Wilker ressalta que em breve serão disponibilizados para pontos de venda na capital paraense e no município de Santarém.