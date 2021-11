Entenda a prova de Matemática do Enem 2021, a única área com disciplina isolada

Das 90 questões que deverão ser respondidas na segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - realizada no próximo domingo (28) -, 45 serão de Matemática e suas Tecnologias. Mesmo sendo presente nas outras áreas, em forma de gráficos e tabelas, dados estatísticos, expressões e fórmulas que representam fenômenos, a Matemática é a única área dentro do Enem que apresenta uma disciplina isolada.

“Depois da Redação, sem dúvidas, a Matemática é a prova que o aluno mais pode se aproximar de mil, inclusive podendo passar, por causa do seu peso individual. Ela é a única área de conhecimento em que todas as 30 habilidades estão distribuídas dentro de uma única matéria. Todas as áreas de conhecimento tem 30 habilidades, que são distribuídas entre várias matérias. Tomemos como exemplo Ciências da Natureza, em que as 30 habilidades são distribuídas entre Física, Química e Biologia”, explica João Marinho, professor de Matemática do Colégio Ideal.

Geralmente, as questões apresentam um contexto a ser interpretado para que o candidato possa aplicar os conhecimentos matemáticos em situações do cotidiano. Estas questões se baseiam nas sete competências para a área de Matemática. Estas competências cobram dos alunos a construção de significados para os números; utilização de grandezas e medidas para a compreensão e solução de problemas do cotidiano; resolução de problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas, entre outros.

“Os alunos, além de uma boa interpretação dos comandos das questões, devem ter atenção especial na conversão de unidades e na matemática básica, pois a prova do Enem exige muito de contas que envolvem números decimais e frações. Quase metade da prova costuma ser de Funções e Geometria, portanto, o aluno que domina esses objetos de conhecimento costuma se dar muito bem na prova de matemática. Dentro de Funções destaco função quadrática e função logarítmica, que tem sido figurinhas carimbadas na prova do Enem. Em Geometria Espacial os assuntos mais abordados são prismas e cilindros”, destaca o professor João Marinho.

Para Allan Garcia, aluno do colégio Ideal, de 17 anos, o primeiro dia da prova é um dos mais difíceis. “A prova de Linguagens não foi muito além do que esperava, mas, pessoalmente, achei alto o nível de interpretação das questões dessa área. Em relação ao próximo domingo, tenho expectativas positivas porque, lá, são cobrados conteúdos com os quais, normalmente, me sinto mais confortável do que no primeiro dia”, relata.

Nessa reta final, o aluno tem se dedicado às questões para Matemática e Ciências da Natureza. “Tanto para Matemática, quanto para Física, Química e Biologia, o meu preparo foi voltado ao estudo de outros vestibulares. Por isso, o nível das questões do Enem, em relação a conteúdo, tende a não parecer tão elevado e o resultado final começa a ser mais uma questão de estratégia de resolução e proximidade com o estilo da prova”, destaca o aluno.

O jovem, que pretende cursar Ciências de Computação na Universidade de São Paulo, irá usar a matemática a seu favor para compensar possíveis falhas em outras áreas. “Matemática, para mim, tem uma importância crucial no Enem, porque além de ser a matéria em que tenho mais segurança, é também a área do conhecimento que tem a melhor pontuação no TRI (Teoria da Resposta ao Item), devido às métricas que o INEP usa para calcular a nota final. Por isso, ter um bom desempenho lá, para mim, pode compensar falhas ─ não tão graves, lógico ─ em outras áreas”, conclui Allan.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)

Principais assuntos para a prova de Matemática

- Escalas

- Probabilidade

- Estatística

- Movimentação no espaço 3D e sua representação em 2D

- Análise combinatória

- Área de figuras planas

- Regra de três

- Porcentagem

- Funções

- Cônicas e gráficos relacionados

- Circunferências

- Logaritmos

- Paralelepípedo

- Funções trigonométricas (seno e cosseno)

- Sequências numéricas

- Cilindros