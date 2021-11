Estudante se atrasa para a prova do Enem e se joga no estilo 'Missão impossível'; veja

Um estudante que se atrasou para primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e, para não perder a prova, se jogou no chão ao estilo 'Missão Impossível' segundos antes de o portão eletrônico se fechar completamente para conseguir entrar na Universidade e realizar a prova. As informações são do portal G1 Mato Grosso. Veja:

O fato aconteceu na Universidade de Cuiabá (Unic), onde os portões dos locais de aplicação do Enem fecharam às 12h (horário de Mato Grosso e 13h no horário de Brasília) no domingo (21). Quem estava do lado de fora, dando apoio ao inscrito, comemorou.

Neste ano, foram mais de 70 mil inscritos para a prova em todo o Estado. Conforme o cronograma, a prova foi aplicada às 12h30, 30 minutos após o fechamento dos portões.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), no domingo (21), os candidatos responderam 90 questões de múltipla escolha divididas entre linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Os estudantes tiveram ainda que fazer uma redação.