'Coloquei a cidade errada', diz estudante que viajou para outra cidade para fazer o Enem

O estudante Lucas Ortiz, de 20 anos, viralizou na internet por precisar viajar 400 quilômetros para fazer o Enem no último domingo (21). Morador de São Paulo, o jovem se deslocou até Franca, no interior, pois colocou a cidade errada na sua inscrição e não teve tempo para fazer a correção, já que se inscreveu no último dia do prazo. As informações são do G1.

“Saí de São Paulo ontem, eu peguei o ônibus era meia-noite. Aí eu desci aqui em Franca, na rodoviária, mais ou menos umas 6h39 só para fazer o Enem aqui. Eu coloquei o endereço errado, o município errado. Aí eu falei ‘putz, agora eu não tenho o que fazer, vou ter que ir lá”, afirma.

Sem conhecer a cidade, Lucas não conseguiu pegar um ônibus para ir até a escola onde realizaria o exame. "Vim andando. Deu uma hora e vinte minutos. Por isso eu estou sem tênis. Tirei o tênis para dar uma descansada porque o pé está doendo”, relata. Essa é a segunda vez que o rapaz faz o Enem, ele busca entrar na faculdade de Direito e disse já estar preparado para a viagem do próximo domingo, 28 de novembro, quando será realizado a segunda parte da prova.

Na web, foram muitos os comentários em relação a confusão do jovem. "Torcendo pra ele conseguir a vaga dele na faculdade, o coitado ficou a madrugada num ônibus", disse um. "Quando você se achar lerdo, lembre desse menino", comentou outro. "Eu sou lerda, mas esse me superou", confessou outra.