Enem teve 27% de candidatos faltosos no Pará, estima Inep

Um balanço parcial do Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) apontou a ausência de 27,45% dos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a presença de cerca de 72%, neste primeiro domingo (21), de provas do exame.

O secretário de Segurança Pública (Segup), Ualame Machado, informou que cinco mil agentes de segurança pública atuaram de modo integrado em todo o estado, neste domingo (21), e também estarão a postos no próximo (28/11), segundo e último dia de provas do Enem.

"O domingo de provas foi tranquilo, tudo ocorreu dentro do planejado", afirmou Ualame Machado, referindo-se ao trabalho conjunto das instituições de segurança e de ensino sob a coordenação da Segup, o que possibilita a tomada de decisões, quando necessário, de forma rápida e prática.

O Centro Integrado de Comando e Controle da Segup permite o monitoramento de áreas de interesse, como os corredores de trânsito de maior tráfego e locais próximos dos lugares de aplicação das provas, além de rodovias.

No Pará, o exame, neste domingo, contou com 742 locais de prova, distribuídos em 77 municípios, somando 167.649 alunos inscritos. "Todos os órgãos importantes relacionados à aplicação da prova estão aqui no Centro Integrado de Comando e Controle, e isso facilita o nosso trabalho", disse Ualame Machado, sobre a identificação dos principais riscos e ameaças que podem surgir no Enem 2021 no Pará.

Prisões e falta de luz

Neste domingo (21), houve três prisões de candidatos em todo Pará, não relacionadas diretamente à aplicação da prova, mas ao cumprimento de mandados judiciais por conta de crimes cometidos por eles anteriormente, como latrocínio e estupro de vulnerável. As prisões aconteceram em Belém, Marabá e Tailândia.

Na capital paraense, a prisão do candidato foi em uma escola no bairro da Batista Campos. O homem foi detido ao chegar e se apresentar para a prova. Ele foi detido pelo crime de latrocínio cometido no Amapá. Foi apresentado à Seccional da Cremação e, após, seria conduzido para o Centro de Triagem da Marambaia.

O titular da Segup informou, ainda, que houve queda de energia elétrica em seis locais, mas todos em tempo curto, sem qualquer comprometimento ao concurso. Um desses lugares foi uma escola particular, na avenida Augusto Montenegro, o que atrasou o início da prova e esse atraso seria compensado, com o acréscimo necessário no final do horário regular.

Escolta reversa

Ualame Machado destacou que a operação conjunta começou às 6h, deste domingo, mas desde sexta-feira (19), agentes já trabalhavam para garantir a devida segurança na distribuição das provas, o que envolve um esforço de logística, por causa da realidade geográfica e da grande extensão territorial. Por exemplo, em Anajás, as provas chegam via helicóptero, para que não haja atraso algum.

"Por experiência em edições anteriores, conhecemos o que precisa ser feito", afirmou Machado. "Também, faremos a operação reversa, agora, ao final do dia com a escolta do recolhimento das provas para os devidos locais, estrategicamente mantidos sob sigilo por questões de segurança", concluiu ele.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Souza Júnior informou que somente a Polícia Militar mobilizou mais de 3 mil agentes para o trabalho das rondas nas vias públicas e próximo aos locais de prova e para escolta dos malotes com provas para os 742 locais de aplicação, distribuídos em 77 municípios paraenses.

Monitoramento integrado

Em dias de provas do Enem, o Centro Integrado mobiliza representantes dos Correios, Exército, Polícias Civil e Militar, Grupamento Aéreo e Fluvial da Segup, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Guardas Municipais, Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Concessionária Equatorial, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que coordena o certame, e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) que o executa em nível estadual.

