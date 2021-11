ENEM: Entenda a prova de Ciências Humanas

Na reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorre nos dias 21 e 28 de novembro, os candidatos realizam as revisões finais dos conteúdos das quatro áreas de conhecimento do certame: Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias. No primeiro dia de prova, além das áreas de Linguagens e Redação, os alunos responderão questões de Ciências Humanas, eixo temático que engloba História, Geografia, Sociologia e Filosofia.

“As Ciências Humanas e suas Tecnologias têm o próprio ser humano como objeto de estudo. Os fatos observáveis, os acontecimentos históricos, a consciência, a razão, a liberdade e os fenômenos em geral, são levados em consideração. No Enem, as Ciências Humanas aparecem através das disciplinas: História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Ou seja, são disciplinas que estão ligadas ao ser humano por consequência dos impactos que as ações do sujeito causam na sociedade”, explica Shelda Alves, professora de Filosofia no Cursinho Mep Jurunas (Movimento de Educação Popular).

Segundo a professora, nessa área de conhecimento, os alunos devem atentar-se em datas, períodos, imagens e gráficos. Por ser uma área ampla, é necessário fazer uso da interdisciplinaridade, ocasionando a possibilidade de associar algumas temáticas. Fatos históricos, na área de História, podem vir associados com reflexões filosóficas ou sociológicas. Já Geografia pode trazer fatos muito recentes e análises históricas com o passado.

“Nessa reta final, o importante é focar nas pequenas revisões de assuntos que mais tiveram dificuldades ao longo do ano. Assistir filmes, séries, documentários, ouvir músicas também são fontes de revisão que proporcionam um certo relaxamento ao aluno. É importante ter o autocuidado para que tudo venha ocorrer de uma forma positiva”, destaca a professora Shelda Alves.

A prova de Ciências Humanas é composta por 45 questões objetivas de múltipla escolha que valem 100 pontos. O número de questões de cada disciplina varia a cada ano. “Não há como saber o número exato de questões de cada disciplina. A área de Humanas tem a sua própria quantidade de questões, mas, podemos nos basear através das provas passadas, em 2020, por exemplo, as questões de Filosofia vieram no total de 12. O importante mesmo é entender e dominar o que se pede”, conclui Shelda Alves, professora de Filosofia no Cursinho Mep Jurunas (Movimento de Educação Popular).

Para Monique Chagas, aluna do Cursinho Pré-Vestibular Municipal de Belém, as questões de Ciências Humanas são as que ela tem mais facilidade. “Sempre foi mais fácil estudar esta área. Gosto de pensar que Ciências Humanas é uma história aberta, a qual me dá várias visões de conhecimento e por isso é mais fácil estudar. Nesses meses de estudo, dei atenção para todas as áreas. Já nesse processo final, dou atenção para humanas, que é uma área que tenho facilidade, e estudo em conjunto com outra área que tenho mais dificuldade, para não ser um momento maçante cheio de dificuldades. Estudo por pelo menos 3 horas por dia e aos finais de semana folgo”, conta a aluna.

A candidata, que tem o sonho de fazer graduação em Letras, conta que o momento é decisivo e que procura trabalhar o psicológico para o dia da realização do exame. Quanto aos assuntos da prova, ela espera que caiam questões sobre República, História Geral, Ciência Moderna, Racionalismo, Impactos Ambientais e Geografia política.

Temas que podem cair na prova de Ciências Humanas na parte de Filosofia

- Ética e Política, estando presente nas teorias dos filósofos Platão e Aristóteles (filosofia antiga) e Immanuel Kant (filosofia moderna);

- Fé e razão segundo a concepção de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino (filosofia medieval);

- O Contrato social segundo Hobbes, Locke e Rousseau, e Escola de Frankfurt (filosofia contemporânea ).

- Teoria do Conhecimento

- Filosofia antiga grega clássica