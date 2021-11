Saiba onde fazer aulas de revisão gratuitas para o Enem 2021 no Pará

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 terá duas modalidades, a impressa e a digital. Esse é o segundo ano de aplicação da modalidade digital do exame. Nesta edição, as duas versões serão nas mesmas datas (21 e 28 de novembro) e os itens das provas e o tema da redação, iguais. E a Redação Integrada preparou um material informando de que forma os alunos, em Belém e no interior, poderão participar das aulas de revisão de forma gratuita.

Na capital, o Pré-Vestibular Municipal de Belém (PVMB) terá aulas presenciais e on-line. As aulas on-line serão apenas à noite. Nesta quarta (17), as aulas são de Redação (19h às 20h30) e Sociologia (20h30 às 22 horas). Na quinta-feira (18), Literatura (19h às 20h30) e Inglês (20h30 às 22 horas). E, na sexta-feira (19), Português (19 às 20h30) e Filosofia (20h30 às 22 horas). As aulas on-line são transmitidas via plataforma do Facebook do PVMB transmissão ao vivo. A transmissão se dá numa página secundária do cursinho: https://www.facebook.com/Pvmb-Transmissão-110589431197001/

Ananindeua tem mais de 500 aulas gravadas e revisão na TV aberta

A Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua informou que a revisão do cursinho municipal ocorre por meio do portal do Programa Vem Enem (http://www.educaananindeua.com.br/login). A Semed ressaltou que, no portal, tem mais de 500 aulas gravadas e disponibiliza questões baseadas na competência e habilidade do Enem. Além das plataformas digitais, a Semed oferece uma revisão pelo canal 47.1, das 14 às 15 horas.

Marituba vai realizar aulão de revisão nesta sexta-feira (19)

Em Marituba será realizado, nesta sexta-feira (19), no auditório da Escola do Rosário, localizada na avenida Fernando Guilhon, no bairro da Boa Vista, um aulão de revisão para os alunos que irão prestar o Enem. A revisão é destinada aos 200 alunos do Cursinho Municipal de Marituba, e também será aberta a outros alunos do município que podem se inscrever através do WhatsApp (98618-7778). Os alunos do Cursinho Municipal também vêm participando de revisões durante as aulas regulares, aulões durante os finais de semana e simulados. A revisão desta sexta-feira também irá contar com a presença de uma psicóloga que dará apoio emocional e dicas para reduzir a ansiedade. A programação encerrará com uma oração de benção das canetas.

Seduc disponibiliza plataforma Enem Pará Digital e Enem Itinerante

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou que atua com aprendizado intensivo para os alunos da terceira série do ensino superior em todas as escolas da rede pública. Desde agosto deste ano, intensificou o aprendizado com a inauguração do Polo Enem Pará, em Belém. Com mais de 1.700 alunos matriculados na modalidade presencial e 16.578 estudantes na Plataforma Enem Pará Digital. No espaço físico e digital, o objetivo é garantir o conhecimento necessário e a competitividade aos alunos da rede pública estadual no Enem. Ainda com o compromisso de levar educação de qualidade, a Seduc mantém ativo o programa Enem Pará Itinerante, que leva à população que mora nas regiões mais longínquas, preparação para o exame nacional. A iniciativa já atendeu mais de 6 mil candidatos em todas as regiões do Pará com a ministração de aulas das diferentes áreas de conhecimento. Ainda esta semana, alunos de Belém e Ananindeua serão contemplados com novos aulões.

Uepa e IFPA também divulgam informações sobre o Enem

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) conta com o Cursinho Alternativo - Belém. No caso do Cursinho Alternativo, como as aulas são aos finais de semana, as revisões serão ao vivo e gravadas nos dias 13 e 14, nos dois turnos. Revisando, no primeiro dia, Ciências Humanas, Linguagens e Redação. E, no segundo dia, revisando Ciências da Natureza e Matemática. As gravações estão sendo disponibilizadas no canal do Cursinho Alternativo: https://www.youtube.com/channel/UCT-t7rrVpNgViWKYqn8lFYA

Não haverá revisões no formato presencial.

O Instituto Federal do Pará (IFPA) realiza duas atividades do Enem. Uma é no campus de Conceição do Araguaia, promovida pelo Centro de Idiomas (CENI). A última live desse semestre realizada pela equipe do Centro de Idiomas será nesta quinta-feira (18), às 19 horas, por meio do canal do Manual do Enem no YouTube através do link: https://youtu.be/fqfictnmEkw

A outra atividade é o Projeto IFPA Pré-Enem, promovida pelo IFPA campus Belém. O campus fez chamada para inscrições, mas os não inscritos podem acessar as atividades que estão em andamento pelo canal do Youtube: https://www.youtube.com/c/Revis%C3%A3oPr%C3%A9EnemIFPA2021

O objetivo do projeto é atender aos alunos das escolas públicas revisando os conteúdos previstos nas habilidades e competências para o Enem 2021.

Conheça outras iniciativas

Cursinho Esperançar - Belém

A revisão será para os alunos do projeto, de forma remota pelo Google Meet. Aulas iniciaram no início do mês e serão encerradas na sexta.

Projeto Jurunas - Belém

A revisão será para os alunos do projeto, de forma remota.

Cursinho Acesso - Vigia

As duas turmas, de 40 alunos cada, assistem aulas no formato remoto. As revisões já estão em andamento. Na sexta, 19, vai ser presencial, no campus de Vigia, como Pré-enem, com aulas ministradas pelos professores voluntários, sejam eles, alunos da Uepa ou egressos.