Centur sedia aulão de revisão para o Enem do projeto 'Enem Pará Itinerante'

Nesta sexta-feira (19), de 8h às 12h, no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves - Centur, em Belém, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) por meio do programa “Enem Pará Itinerante” realiza um aulão de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que terá a primeira etapa domingo (21).

A programação é direcionada aos estudantes da rede pública estadual que estão concluindo o Ensino Médio, em 2021, além daqueles que já concluíram os estudos em anos anteriores.

Temas em recorrência, com questões presentes todos os anos nas provas, mas que os alunos ainda apresentam dificuldade de compreensão, serão debatidos no aulão. Durante a programação, os participantes recebem materiais de estudos para que estejam aptos a encarar as provas do Enem.

Os estudantes receberão também orientações para hábitos mais saudáveis e conteúdos revisados por especialistas nas quatro áreas do conhecimento exigidas no exame: Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias, além da Redação.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)