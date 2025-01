Redação Enem 2024: Pará é o 6º estado com mais notas entre 980 e 1000

O desempenho dos alunos do Pará na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 ficou acima da média nacional. Nenhum aluno inscrito na rede de ensino paraense conseguiu tirar nota máxima na redação (na edição anterior foram três alunos), no entanto, o estado obteve o 6º melhor desempenho entre os estados brasileiros, com 121 notas entre 980 e 1000, ficando atrás apenas de Minas Gerais (331), Rio de Janeiro (236), São Paulo: 234, Ceará (200) e Bahia (125), segundo os números publicados nesta segunda-feira (13) pelo Ministério da Educação (Mec).

O desempenho nacional em redação este ano foi o mais baixo da história. Se no ano passado 60 alunos de todo País conseguiram a nota máxima, este ano foram apenas 12. Entre os estados que formam a região Norte, o Pará obteve o melhor desempenho, único estado acima da média nacional da região. Apesar disso, um dado preocupante mostra a grande diferença entre as redes pública e privada de ensino: Das 121 notas entre 980 e 1.000 registradas no Pará, apenas 14 foram de alunos da rede pública, uma tendência que se repetiu nos números nacionais também.

O tema da redação deste ano, “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, exigiu dos participantes uma análise crítica e aprofundada sobre a importância do patrimônio cultural afro-brasileiro e os obstáculos enfrentados para sua valorização.

O Pará também obteve 1.761 redações com notas entre 950 e 980 (o sétimo estado no ranking), sendo que apenas 295 dessas pontuações foram alcançadas por estudantes da rede pública. Mesmo assim, reunindo os dados de ambas as redes, o estado se destaca, assim, em uma análise mais geral de seu desempenho, com um número expressivo de bons resultados na prova dissertativa.

Em comparação com outros estados, o Pará se posiciona acima da média nacional. Em Minas Gerais, por exemplo, foram registrados 331 estudantes com notas entre 980 e 1000, sendo que 4.397 provas obtiveram pontuação entre 950 e 980. Nacionalmente, apenas 12 estudantes conquistaram a nota máxima na redação do Enem 2024, sendo dois de Minas Gerais, estado que mais se destacou nacionalmente.

A prova de redação do Enem é uma das mais importantes para os estudantes do ensino médio, funcionando como um dos critérios de ingresso nas universidades públicas brasileiras. O exame é composto por 180 questões e pela produção de uma redação, que avalia habilidades de argumentação, coesão e coerência textual, além da capacidade crítica do candidato.

Os resultados completos do exame podem ser acessados pelos participantes por meio da Página do Participante, disponível no site do Inep.