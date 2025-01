Resultado do Enem 2024: nenhum paraense conseguiu a nota máxima, diz Inep

Nenhum candidato do Pará conseguiu alcançar a pontuação máxima de 1.000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Embora o estado tenha registrado 121 candidatos com notas entre 980 e 1.000, nenhum deles alcançou a pontuação perfeita.

Os resultados também mostram que, dos 121 estudantes com notas superiores a 980, 20 são da rede pública. Já na faixa de pontuação entre 950 e 980, o Pará teve 1.761 estudantes, sendo 295 deles oriundos da rede pública.

No cenário nacional, apenas 12 candidatos conquistaram a nota máxima na redação. Entre esses, somente um estudante é da rede pública. Os participantes nota mil estão distribuídos em estados como Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Resultados da Redação no Enem 2024 (Divulgação / INEP / MEC)

Cenário geral no Brasil

O tema da redação deste ano, “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, trouxe reflexões sobre a diversidade cultural e histórica do país. A proficiência média da redação nacional foi de 660 pontos, um crescimento de 15 pontos em relação à edição de 2023, indicando avanços no desempenho médio.

Apesar disso, o desempenho em algumas unidades da federação evidenciou desigualdades. Estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro lideraram o número de notas máximas, enquanto o Norte do Brasil, incluindo o Pará, não registrou estudantes nota mil.