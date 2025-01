Enem 2024: apenas 12 candidatos alcançam nota mil na redação

Dos mais de 4,3 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, apenas 12 candidatos atingiram a pontuação máxima na redação, cujo tema foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. Destes, somente um estudante é oriundo da rede pública de ensino, o que evidencia as disparidades no acesso à educação de qualidade.

Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo tiveram um representante cada entre os que conquistaram a nota mil. Já Rio de Janeiro e Minas Gerais registraram dois alunos cada, sendo um dos mineiros o único da rede pública a alcançar a pontuação perfeita.

O ministro da Educação, Camilo Santana, apresentou os dados nesta segunda-feira (13), em Brasília, destacando que a proficiência média na redação foi de 660 pontos, um avanço de 15 pontos em relação à edição de 2023. No geral, a média das áreas do conhecimento e da redação subiu para 546 pontos, três pontos acima do ano anterior.

Desempenho por área de conhecimento

As notas máximas e médias das áreas avaliadas indicam os desafios enfrentados pelos estudantes em cada campo:

Linguagens, códigos e suas tecnologias : máxima de 796 e média de 528.

: máxima de 796 e média de 528. Matemática e suas tecnologias : máxima de 962 e média de 529.

: máxima de 962 e média de 529. Ciências humanas e suas tecnologias : máxima de 820 e média de 517.

: máxima de 820 e média de 517. Ciências da natureza e suas tecnologias: máxima de 867 e média de 495.

Apesar da redução na taxa de abstenção, que passou de 28,1% em 2023 para 26,5% em 2024, mais de um quarto dos inscritos não compareceram às provas realizadas nos dias 3 e 10 de novembro.

Os dados reforçam a necessidade de políticas que promovam maior equidade educacional, especialmente para alunos da rede pública, que continuam sub-representados entre os melhores desempenhos.