Listão da UFPA: instituição aguarda liberação total nas notas do Enem para divulgação do resultado

A Universidade Federal do Pará (UFPA) aguarda a liberação total das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 para dar início ao processamento dos dados para o resultado do Processo Seletivo 2025. A informação foi detalhada nesta segunda-feira (13) pela instituição. Nesta seleção, a UFPA oferta 7.468 vagas em cursos presenciais de graduação, acrescidas de uma vaga extra reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), por oferta de curso.

A partir do momento que a totalidade dos dados for disponibilizada à UFPA, a Universidade cumprirá as seguintes etapas até a divulgação do listão final: divulgação preliminar das inscrições homologadas; prazo para interposição de recursos contra a homologação das inscrições; análise e resultado dos recursos apresentados; homologação definitiva das inscrições; processamento dos dados para a elaboração do listão de aprovados. O prazo para cada uma das etapas consta no edital do PS 2025 disponível no site do CEPS/UFPA.

“A UFPA ratifica seu compromisso em garantir um processo ágil, eficiente e transparente para todas e todos, mas esclarece que a divulgação das notas individuais para as(os) candidatas(os) não ocorre simultaneamente ao envio para as instituições de ensino. Sendo assim, a Universidade informa que tão logo tenha acesso a todos os dados das(os) candidatas(os) inscritas(os) no PS2025, o resultado começará a ser processado, respeitando todas as etapas e prazos previstos no edital”, diz a UFPA, em nota.

Documentação

A UFPA detalhou, também, recomenda a todas as candidatas e candidatos que, enquanto aguardem o listão, organizem a documentação para a etapa da habilitação, que inicia logo após a divulgação do resultado. A lista de documentos obrigatórios para comprovação dos requisitos para o vínculo institucional encontra-se no edital do PS 25. A instituição também orienta que as candidatas e candidatos acompanhem os canais oficiais da UFPA, onde estarão concentradas informações seguras sobre o processo.

UEPA

Também sobre a divulgação do listão, a Universidade do Estado do Pará (Uepa) também detalhou, nesta segunda-feira (13), que vai estabelecer este cronograma a partir da divulgação das notas do Enem. Assim, mediante essa liberação, a universidade vai definir um calendário, considerando os dias necessários para processar os dados.