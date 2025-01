UFPA fica entre as 60 melhores universidades da América Latina no ranking da Times Higher Education

A Universidade Federal do Pará (UFPA) passou a ocupar, em 2024, a melhor colocação, 59ª, desde que começou a ser classificada pela consultoria britânica em 2018. Subiu 12 posições desde a última edição do ranking THE Latin America da Times Higher Education. Entre os critérios avaliados individualmente, a UFPA também se destacou no indicador Ambiente de Pesquisa, ficando entre as 33 com maior pontuação entre as universidades brasileiras avaliadas.

No último ano, a UFPA consolidou sua posição de destaque em importantes rankings universitários da América Latina e Caribe, refletindo seu contínuo crescimento e a sua relevância acadêmica no cenário internacional, nacional e, principalmente, regional. Esse reconhecimento demonstra o compromisso da Instituição com a excelência em pesquisa que impacta diretamente na produtividade da região amazônica.

Para o Reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, as classificações dos rankings resultam da dedicação contínua da comunidade da UFPA e refletem nos avanços da educação e ciência na Amazônia, América Latina e Caribe. “Esse avanço é ainda mais expressivo considerando as seguidas limitações orçamentárias enfrentadas pelas universidades públicas brasileiras. Mesmo com desafios financeiros e menor proporção de docentes que outras universidades de porte equivalente, a UFPA continua a expandir seu protagonismo científico, seu impacto social e a se destacar no País e em cenários internacionais​. Estes resultados demonstram a consolidação da UFPA Multicampi na Amazônia, bem como evidenciam a necessidade da ampliação de orçamento e de seu corpo de servidores”, aponta.

Dados do desempenho acadêmico – Desde a implantação do Comitê de Métricas e Desempenho Acadêmico, em 2021, a UFPA tem buscado melhorar sua presença em rankings por meio da qualificação dos dados submetidos a essas avaliações. O comitê atua para integrar sistemas de dados acadêmicos que permitam uma análise mais eficaz do desempenho institucional, estratégia que tem contribuído para que a UFPA se destaque e alcance visibilidade junto a pesquisadores e estudantes internacionais​.

A partir dessa qualificação dos dados que vêm sendo submetidos aos rankings acadêmicos, as classificações têm reconhecido o alto impacto social da UFPA na Amazônia e suas políticas públicas de inclusão, além das ações afirmativas e da valorização da sociobiodiversidade desenvolvidas dentro da Instituição.

THE Latin America University Rankings – O THE Latin America University Rankings 2024 classificou 214 universidades de 16 países da América Latina. Com mais universidades classificadas, o Brasil teve 70 universidades avaliadas, seguido pela Colômbia com 38 e pelo Chile com 32. O ranking avalia e classifica as universidades pelos mesmos indicadores do ranking mundial THE, porém com ajustes para refletir as características específicas da região.

Na edição de 2024, a metodologia foi atualizada de 13 para 18 indicadores de desempenho, agrupados em cinco tópicos: ensino (ambiente de aprendizagem); pesquisa (volume, orçamento e reputação); qualidade da pesquisa (resistência, excelência e influência); perspectiva internacional (funcionários, estudantes e pesquisa); e indústria (orçamento e patentes).