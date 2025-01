Prouni, Fies e Sisu: confira o cronograma divulgado pelo MEC

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, por meio do ministro Camilo Santana, o cronograma do Programa Universidade para Todos (Prouni), Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O anúncio, feito nesta segunda-feira (13) após a liberação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, é referente ao primeiro semestre de 2025. Entretanto, as datas do Prouni e Fies não são oficiais, visto que ainda não há editais publicados.

Cronograma Prouni 2025 - 1º semestre

Inscrições: 24 a 28 de janeiro

1ª chamada: 26 de fevereiro

2ª chamada: 26 de março

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de março

Cronograma Fies 2025 - 1º semestre

Inscrições: 4 a 7 de fevereiro

Resultados: 18 de fevereiro

Início da convocação para lista de espera: 25 de fevereiro

Cronograma Sisu 2025 - 1º semestre

Inscrições: 17 a 21 de janeiro

Resultados da 1ª chamada: 26 de janeiro

Matrículas: 27 a 31 de janeiro

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31 de janeiro