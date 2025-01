Enem 2024: como calcular a nota do exame? Veja o passo a passo

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 foram divulgadas nesta segunda-feira (13) pelo Ministério da Educação (MEC) na página do participante. Para muitos estudantes, a grande dúvida agora é como calcular a média final, que é essencial para disputar vagas em universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), solicitar bolsas de estudo pelo ProUni ou financiar cursos pelo Fies.

O Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI) como método de correção desde 2009, o que torna a avaliação mais justa ao considerar a dificuldade de cada questão e minimizar a influência de chutes. Mas, apesar da complexidade do sistema de correção, calcular a nota média final é mais simples do que muitos imaginam.

O que é a Teoria de Resposta ao Item (TRI)?

A TRI é a base da correção do Enem desde 2009. Ela classifica cada uma das 180 questões como fácil, média ou difícil e analisa o desempenho do candidato de forma consistente. Por exemplo, um aluno que acerta uma questão difícil, mas erra questões fáceis, pode ser identificado como alguém que chutou a resposta. Esse processo ajuda a diferenciar candidatos que realmente possuem o conhecimento daqueles que obtiveram acertos ao acaso.

Outro ponto importante é que o grau de dificuldade de cada questão só é definido durante a correção, com base no índice de acertos dos participantes. Assim, questões amplamente respondidas corretamente são consideradas fáceis, enquanto as com menor número de acertos são classificadas como difíceis.

Como calcular a nota média do Enem 2024?

Embora a TRI impossibilite calcular a nota exata com base apenas no número de acertos, é possível descobrir sua nota média. Basta seguir este passo a passo:

Consulte seu Boletim de Desempenho Individual na Página do Participante; Anote as notas obtidas nas cinco áreas avaliadas: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Redação; Some as cinco notas; Divida o total por 5.

O valor final será a sua nota média do Enem 2024, que poderá ser utilizada para verificar se você atende aos critérios das iniciativas como o Sisu, ProUni e Fies.

E no caso do SISU?

Se você pretende usar a nota para ingressar em uma universidade pelo SISU, saiba que as instituições de ensino podem atribuir pesos diferentes às áreas de conhecimento, dependendo do curso escolhido. Nesse caso, a média ponderada deve ser calculada. Veja como fazer:

Consulte seu Boletim de Desempenho Individual, disponível na Página do Participante; Verifique os pesos atribuídos às notas de acordo com o curso desejado; Multiplique cada nota pelo peso correspondente; Some os resultados; Divida o total pela soma dos pesos.

Se esse cálculo parecer complicado, não se preocupe: o próprio sistema do SISU realiza o cálculo automaticamente no momento da inscrição.

Como consultar o resultado do Enem 2024

Acesse a Página do Participante no site oficial (enem.inep.gov.br/participante). Clique em “Página do Participante – entrar com gov.br”. Insira seu CPF, selecione “Continuar” e informe sua senha para fazer o login. Na aba “Resultado”, escolha a opção correspondente ao ano de 2024.

O Enem é amplamente reconhecido como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, possibilitando acesso a vagas em instituições públicas e privadas, além de programas de financiamento e bolsas. O exame também é aceito em diversas universidades no exterior, ampliando as oportunidades acadêmicas para os participantes.

As provas regulares do exame foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, enquanto a versão para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) e a reaplicação ocorreram em 10 e 11 de dezembro.

