Enem 2024: notas já estão disponíveis; veja como consultar

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 já podem ser consultados pelos candidatos, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As notas estão disponíveis na Página do Participante, acessível com o login gov.br utilizando o CPF e a senha cadastrada.

Apesar da liberação, muitos candidatos têm relatado na rede social X (antigo Twitter) que estão enfrentando dificuldades para acessar as notas devido à instabilidade no site.

Os resultados para os chamados "treineiros" — estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e participaram do exame para avaliar seus conhecimentos — serão divulgados em um prazo de até 60 dias.

Como consultar o resultado do Enem 2024

Acesse a Página do Participante no site oficial (enem.inep.gov.br/participante). Clique em “Página do Participante – entrar com gov.br”. Insira seu CPF, selecione “Continuar” e informe sua senha para fazer o login. Na aba “Resultado”, escolha a opção correspondente ao ano de 2024.

O Enem é amplamente reconhecido como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, possibilitando acesso a vagas em instituições públicas e privadas, além de programas de financiamento e bolsas. O exame também é aceito em diversas universidades no exterior, ampliando as oportunidades acadêmicas para os participantes.

As provas regulares do exame foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, enquanto a versão para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) e a reaplicação ocorreram em 10 e 11 de dezembro