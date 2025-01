Enem 2024: quando serão divulgadas as notas dos treineiros e o espelho da redação?

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 começaram a ser divulgados nesta segunda-feira (13/1). Porém, apenas os participantes que concluíram o ensino médio poderão acessar as notas de imediato. Para os chamados treineiros, que realizam a prova com o objetivo de avaliar seus conhecimentos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informa que as notas serão liberadas posteriormente.

De acordo com o edital, os resultados dos treineiros serão disponibilizados 60 dias após a publicação das notas gerais, ou seja, por volta de março de 2025.

Já o espelho da redação, que é uma reprodução digitalizada do texto produzido pelos candidatos, deve ser liberado em até 90 dias após o anúncio dos resultados gerais. Embora a data exata não esteja especificada no edital, a expectativa é que o documento seja publicado em abril.

Além do espelho, será divulgada a vista pedagógica da redação. Esse material detalha a pontuação obtida em cada uma das competências avaliadas, permitindo aos participantes entender os critérios da correção.

Assim que liberadas, tanto as notas quanto o espelho da redação poderão ser acessados na Página do Participante, mediante login na plataforma gov.br.

Os participantes devem ficar atentos às datas para não perder prazos importantes, especialmente no caso de uso das notas para processos seletivos futuros.