Enem 2024: veja como usar as notas para estudar no Brasil e no exterior

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foram divulgados nesta segunda-feira (13). Reconhecido como a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil, o exame também abre portas para oportunidades em universidades no exterior.

No Brasil, o governo federal oferece três programas que utilizam as notas do Enem para facilitar o ingresso no ensino superior: o Sisu, o Prouni e o Fies.

Sisu (Sistema de Seleção Unificada)

O Sisu permite que estudantes ingressem em instituições públicas de ensino superior. Em 2024, o programa terá uma única edição, com inscrições previstas para 17 a 21 de janeiro e resultado no dia 26. A matrícula ocorrerá de 27 a 31 de janeiro, período em que também será possível manifestar interesse na lista de espera.

Os candidatos podem escolher até duas opções de curso ou instituição e alterar suas escolhas durante o período de inscrições, baseando-se nas notas de corte parciais divulgadas diariamente. O requisito é ter participado da última edição do Enem (2024) com pontuação superior a zero na redação.

Prouni (Programa Universidade para Todos)

O Prouni oferece bolsas de estudo integrais ou parciais em faculdades particulares. Os participantes podem selecionar até duas opções de curso, indicando se desejam concorrer em ampla concorrência ou por cotas.

Critérios : média mínima de 450 pontos no Enem, nota maior que zero na redação e renda familiar mensal per capita de até três salários mínimos. Há vagas específicas para pessoas com deficiência e professores da rede pública.

Tipos de bolsa: integral (para candidatos com renda per capita de até 1,5 salário mínimo) e parcial (50%, para renda per capita entre 1,5 e 3 salários mínimos).

Fies (Fundo de Financiamento Estudantil)

O Fies é uma alternativa para financiar mensalidades em universidades privadas com juros baixos e pagamento diferido até após a formatura. Em 2025, o programa disponibilizará mais de 112 mil vagas, divididas entre os dois semestres. O financiamento cobre de 50% a 100% das mensalidades, dependendo da renda familiar.

Além dos programas governamentais, muitas instituições particulares aceitam a nota do Enem como substituição ao vestibular tradicional. Algumas ainda oferecem descontos nas mensalidades para candidatos com bom desempenho no exame. É recomendável verificar as regras diretamente com as universidades de interesse.

Oportunidades no exterior

Além das opções no Brasil, as notas do Enem também são aceitas em diversos países. Confira as principais oportunidades:

Portugal

Graças a acordos bilaterais, 35 instituições portuguesas utilizam o Enem em seus processos seletivos. Universidades renomadas, como a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade do Minho, estão entre as opções. Cada instituição define seus próprios critérios e documentos necessários.

Estados Unidos

Universidades como a New York University (NYU) e a Drexel University aceitam a nota do Enem. No entanto, podem ser exigidos outros requisitos, como proficiência em inglês e conclusão do ensino médio.

Reino Unido

Instituições como a Birkbeck, Universidade de Londres, e a Kingston University consideram a nota do Enem no processo seletivo. Em geral, é necessário cumprir etapas adicionais, como validação de documentos e comprovação de recursos financeiros.

Canadá

As universidades de Toronto e a Metropolitana de Toronto também reconhecem o Enem como critério de admissão. Assim como nos outros países, o processo pode incluir exigências complementares.